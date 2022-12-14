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聯準會12月決策將出爐 這五點最無懸念

編譯湯淑君／綜合外電
美國聯準會（Fed）即將公布12月決策會議決定，市場屏息觀望。（路透）
美國聯準會（Fed）即將公布12月決策會議決定，市場屏息觀望。（路透）

美國聯準會（Fed）訂於美東時間14日下午2時宣布最新決策，聯邦公開市場操作委員會（FOMC）這次會怎麼做，即將揭曉。以下是金融時報的五點預測。

1.FOMC可望把聯邦資金利率目標區間提高2碼（0.5個百分點），升到4.25%-4.5%，是5月來升息步調首度縮減，從之前一連四次升息3碼減緩，反映抗通膨之役進入新階段。

2.「點狀圖」可望顯示Fed官員上修對明年利率預測，這波升息循環的利率峰值可能從9月估計的4.6%，提高到4.75%-5.25%。多數官員可能傾向支持5.25%。

3.多數官員將表示，至少要到2024年才可能降利率，凸顯有必要維持利率在高檔一段時日，以減輕通膨壓力。

4.Fed官員可能下修明、後年通膨預測。以核心個人消費支出（PCE）物價指數來看，2023年和2024年核心通膨率可能分別從9月平均估計的3.1%和2.3%下調。近來通膨持續呈現降溫跡象，10月PCE核心物價指數年增率為5%，比9月的5.2%緩和。

5.Fed官員可望下修經濟成長預測，並上調失業率預測，考量必須持續升息的影響。9月時，多數官員估計2022年經濟成長0.2%、2023年成長1.2%，失業率最高升到4.4%。目前美國失業率為3.7%，仍屬歷史低點，且工資也因缺工問題未解而快速攀高；但房市景氣已隨房貸利率勁揚而下滑，消費者信心仍偏低。

Fed主席鮑爾最近曾表示，Fed成功壓低通膨而不致引發衰退是「非常可信」的展望。但金融時報最新調查顯示，受訪經濟學家中，85%都認為明年一波衰退將至。11月消費者物價指數（CPI）年增7.1%、月增0.1%，分別低於經濟學家預估的7.3%和0.3%，也給Fed更充分的理由放緩升息腳步。

利率 升息 指數

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