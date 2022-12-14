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通膨轉趨溫和 股指連漲兩天

財經新聞組／綜合報導

在發布最新通膨數據後，美股上揚，而交易員則在等待Fed的關鍵政策決定。

道瓊工業平均指數上漲103.6點或0.3%至3萬4108.64點。史坦普500指數上漲29.09點或0.73%至4019.65點。那斯達克綜合指數上漲113.08點或1.01%至1萬1256.81點。

勞工部報導，在消費者物價指數(CPI)僅較上個月上漲0.1%，比一年前上漲7.1%後，股指隨即大漲。道瓊調查的經濟學家之前預計CPI月增0.3%，年增7.3%。不包括波動較大的食品和能源價格，所謂的核心CPI上漲0.2%，年增6%，也分別低於預期的0.3%和6.1%。投資人期待Fed在14日為期兩天的政策會議結束時做出下次升息決定。交易員普遍預計升息2碼(50基點)，較前4次升息幅度略有縮減。1個基點等於0.01個百分點。

10年期國債殖利率在CPI報告公布後下滑，觸及3.421%的低點。能源股領漲，其中雪佛龍股票領漲道指。

2022年受通膨和利率上升打擊最嚴重的科技股也上漲。Meta和谷歌母公司Alphabet分別上漲4.74%和2.49%。

航空股承壓，美國全球噴氣機ETF下跌2.85%。捷藍航空下跌7.67%，聯合航空下跌6.94%，美國航空下跌5.21%。

指數 升息 殖利率

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