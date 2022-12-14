瞄準科技股 空頭今年賺進500億元

空頭部隊今年藉由放空一些大型科技股賺進近500億元，部分人士預計2023年將進一步獲利。

這些人認為，即使以科技股為主的那斯達克綜合指數今年來暴跌超過28%，許多股票 相對於其估值仍然昂貴，代表多年牛市的一些泡沫仍有待吹散。

數據分析公司S3 Partners的數據顯示，截至上周，空頭部位最多的10家公司總共為空頭帶進492億元的市值收益。特斯拉 以近120億元的空頭帳面獲利居首，其次是亞馬遜和Meta Platforms。前10名還包括蘋果和微軟。

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF經理拉門斯多夫(Brad Lamensdorf)表示：「我們之所以對科技業如此著迷，是因為仍然有數量可觀的公司以10、15、20倍的本益比進行交易。」他說，這樣的倍數是「荒謬的」，並補充說「對於投資 人來說，隨著時間過去，想靠這些部位獲利可能性非常低，以至於它們成為極佳的提款機。」

放空者通常借入股票並賣出，再以較低的價格買回股票，靠其間差價獲利。但在過去長達數年的牛市中操作不易。但今年情況不同：飆升的通貨膨脹促使Fed進行一系列升息，導致投資人逃離曾經備受歡迎的成長股和科技股。

特斯拉就是典型的例子：這家電動車公司是2020年和2021年被放空最多的股票，但隨股價上漲，空頭在這幾年分別面臨約350億元和100億元的帳面損失。該股票2021年底以約18倍本益比觸頂，到今年市值縮水一半，再次成為空頭狙擊目標和獲利最多股票。

二手車零售商Carvana Co.是空頭的另一個最愛，今年股價下跌98%。根據S3的數據，空頭在放空該股時按市值計算獲利43億元。

許多被放空最多的股票也是散戶持有最多的股票，這意味著散戶也往往在熊市中遭受重創。