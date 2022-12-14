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CNN：遭馬斯克批評 推特前主管被迫逃離灣區住家

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財經簡訊

財經新聞組／整理

F-150 Lightning獲評年度卡車

福特電動F-150 Lightning被評為《MotorTrend》2023年度卡車，超越通用汽車、Stellantis和豐田汽車的內燃機傳統皮卡。F-150 Lightning為面向主流買家的第一款大眾版電動皮卡，被廣泛視為對電動車普及的指標。F系列卡車包括電動和傳統版本，數十年來一直是最暢銷的車型。

聯航買波音787和Max各100架

聯合航空將訂購100架波音787夢幻機和100架737 MAX飛機，這是該航空公司推動後疫情成長並更換低效率舊飛機的重要訂單，也是波音最大單筆夢幻機訂單。這200架飛機的標價約為430億元，這對波音來說是個巨大的推動力，該公司今年這兩款機型都面臨政治和生產問題。

mRNA疫苗可加速免疫效能

中期試驗證明，莫德納(Moderna Inc)開發的一種實驗性個性化黑色素瘤疫苗，若與默克公司的重點免疫藥物Keytruda合併使用，可將皮膚癌復發或死亡的風險比單獨使用Keytruda降低44%。該研究證明將mRNA疫苗技術與能加速免疫反應的藥物相結合，將為致命的皮膚癌患者提供更好的結果。

11月NFIB小企業信心略見改善

最新調查顯示，美國小企業信心在11月出現反彈，但也顯示通貨膨脹和勞工短缺仍是業主面臨的主要問題。全國獨立企業聯合會(NFIB)表示，由於預計未來6個月商業狀況會更好的業主比例有所改善，其小企業樂觀指數上月上升0.6點至91.9。

Stellantis全球召回140萬輛皮卡

克萊斯勒母公司Stellantis將在全球召回140萬輛皮卡車，因為後車板可能無法正確鎖定，可能在行駛時打開。該汽車製造商表示，此次召回涵蓋2019年至2022年款Ram 1500、2500和3500皮卡車。該公司目前並未接獲撞車或受傷的報告，但有800多份維修理賠和其他可能與該問題相關的報告。

美商銀：投資人悲觀情緒略減

美國商銀對基金經理人的最新調查顯示，專業投資人對明年全球經濟成長前景的悲觀情緒有所緩解。這項對資產管理規模總計7280億元的281名基金經理人的調查顯示，雖然對宏觀環境的情緒仍然悲觀，但預計2023年經濟將走弱的基金經理人所占比率從上月73%降至69%。

汽車 疫苗 投資

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全球貿易活動 明年將放緩

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無論是否衰退 明年走勢悲觀

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