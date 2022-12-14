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通膨緩 住房成本仍居高不下

財經新聞組／綜合報導
住房成本仍是支撐通膨難降的主因。（歐新社）
住房成本仍是支撐通膨難降的主因。（歐新社）

隨著Fed以數十年來最快的速度升息，上個月的通膨再次放緩，幅度超過預期。

勞工統計局表示，11月消費者物價指數(CPI)較去年同期上漲7.1%，較上月上漲0.1%。經濟學家之前預計物價將以年率7.3%和月率0.3%的速度上漲。剔除波動較大的食品和能源成分的「核心」CPI同比上漲6.0%，較10月上漲0.2%。經濟學家的估計是核心CPI年增6.1%，月增0.3%。

雖然11月的數據顯示通膨溫和放緩，但消費者面臨的生活必需品和住房成本仍然居高不下，遠高於Fed 2%的長期物價穩定目標。

雖然能源價格下跌導致上月整體通膨走低，但CPI的住房指數是所有項目成長的主要來源，而且超過能源指標的牽扯力道；住房成本占總體CPI的30%，占核心CPI的40%。

勞工統計局表示，11月住房成本較去年上漲7.1%，占核心CPI總漲幅近一半。

Bright MLS首席經濟學家史圖爾提凡特(Lisa Sturtevant)在報告中表示，「住房成本與通貨膨脹有著獨特的共生關係。」

Fed主席鮑爾上月在華盛頓特區布魯金斯學會的一場演講中強調，住房通膨迅速上升，而其他核心服務的通膨「有所波動，但沒有顯示出明顯的趨勢」。

低於預期的通膨數據不太可能阻止Fed官員們在14日會議結束時將基準政策利率提高2碼，或者在新的一年裡繼續升息3碼。但它可能證實了政策制訂定者最近發出的訊號，強調通膨成長速度放緩。

Principal Asset Management首席全球策略師沙赫(Seema Shah)表示，「另一個令人意外的通膨放緩不僅證實了Fed放慢升息步伐的決定，還帶來了通膨可能在未來12個月內得到抑制的期望。」

但他補充指出，「然而，鮑爾明天可能會在他的評論中保持謹慎。」並表示持續強勁的勞動市場帶來的工資通膨，仍是Fed的心頭大患。

升息 鮑爾 指數

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無論是否衰退 明年走勢悲觀

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