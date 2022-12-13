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金山今年最貴「買斷」房東砸41萬送走房客

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財經簡訊

財經新聞組／整理

微軟與LSE簽10年雲端協議

科技巨頭微軟宣布與倫敦證券交易所集團(LESG)建立為期10年的合作夥伴關係，並持有這家英國交易所近4%股份。根據LSEG發表的聲明，該合作夥伴關係涉及下一代數據和分析，以及雲端計算產品。包括用於LSE的新數據基礎架構以及使用微軟Azure、AI和Teams的分析和模式解決方案。

德銀：美股明年有三大風險

由資深策略師雷德(Jim Reid)領導的德意志銀行團隊在12月7日至9日針對866名金融專業人士進行的最新調查，評估明年美股面臨的最大風險。根據調查，比預期更糟的經濟衰退將成明年最大風險。其次是滯脹風險；最後是經濟衰退帶來的痛苦。

Thoma Bravo收購Coupa

商業軟體製造商Coupa Software Inc，將以61.5億元現金被私募股權公司Thoma Bravo收購。Thoma Bravo將以每股81元價格收購Coupa，較該股9日收盤價溢價30.5%；也比11月22日傳出投資人對該公司很感興趣時的收盤價高出77.2%。Thoma Bravo一直在收購估值偏低的上市公司。

安進264億元收購Horizon

安進(Amgen)將收購專注於治療罕見自身免疫性疾病的生物製藥公司Horizon Therapeutics，交易價值約為264億元。Horizon股東所持每股股份將獲得每股116.50元。Horizon Therapeutics總部位於都柏林，它的熱銷藥品Tepezza在美獲列孤兒藥地位，治療甲狀腺眼病變引起的眼球凸出和複視。

Rivian暫停奔馳歐洲合作案

Rivian將暫停在歐洲製造電動商用貨車的計畫，並將「不再追求」與梅賽德斯奔馳3個月前達成的協議。它仍然願意「在對Rivian更合適的時間」探索與奔馳的未來合作。奔馳表示，Rivian的決定不會影響其電氣化戰略的時間表，也不會影響其在波蘭Jawor的新電動車製造基地的擴產計畫。

甲骨文業績佳 財測低於預期

軟體公司甲骨文第2財季業績超出分析師預期，但其獲利財測低於預期。截至11月30日的第2財季，甲骨文總營收同比成長18%至122.8億元，高於預期的120.5億元。淨利17.4億元，調整後每股獲利1.21元，高於分析師預期的1.18元。預測第3財季每股獲利1.17-1.21元，低於預期的1.24元。

微軟 甲骨文 雲端

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