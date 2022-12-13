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投行看明年 比2008更糟

財經新聞組／綜合報導

隨著摩根大通、高盛、花旗等眾多華爾街投資銀行近期先後看空美股，華爾街對於未來一年的前景預期似乎也已經降至谷底。

根據統計，華爾街眾多主流投行對於史坦普500指數在2023年的漲幅平均預期降至20多年來最低，代表市場對於美股前景已經空前悲觀。

對於華爾街來說，之所以對美股前景如此擔憂，其主要原因無疑是擔心經濟衰退即將到來。在今年Fed持續大幅升息和持續走高的通膨壓力下，華爾街普遍預計美國經濟將在明年陷入衰退，消費者的消費能力將減弱。

彭博數據顯示，即使考慮潛在衰退風險，華爾街大部分人對明年美股的悲觀態度也已經達到罕見地步。數據顯示，華爾街策略師預計2023年美股將幾乎持平，這是20多年來首見。

綜合華爾街17家主流投行策略師的預測分析顯示，華爾街對史指2023年底的平均目標價僅有4009點，與當前水平比較，潛在漲幅還不到1%。

而在此之前，即使是在2008年底全球金融危機爆發，金融體系瀕臨崩潰之際，華爾街策略師們仍預計美股2009年回報率能達到10%。

華爾街的普遍共識是：市場情緒會隨股價走勢而變動。

由於史指今年全年跌幅有望超過15%，華爾街對未來持悲觀態度也就不足為奇了。更何況，今年美股波動不斷，更讓投資人對未來潛在的反彈產生懷疑。

在眾多華爾街投行中，法國巴黎銀行的目標價最低，其設定的史指目標價僅有3400點。史指9日收盤報3934.38點，代表法巴預計美股在未來一年還有14%的下跌空間。

與此同時，德意志銀行的史指2023年年底目標價最高，達到4500點，代表預計美股到明年底前還有14%的潛在上漲空間。（財經新聞組）

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