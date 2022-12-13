萬事達卡：(可做直的)通膨見頂 明年仍難降

萬事達卡經濟研究所亞太、中東和非洲首席經濟學家曼恩(David Mann)表示，通膨已經見頂，但在2023年仍將高於新冠疫情 前的水平。

他表示：「今年通膨已見頂，但直到明年仍將高於疫情前水平。」

他說，要恢復到2019年的水平還需要幾年時間，「我們都很希望能回到2019年的水平，當時我們仍在爭論有多少國家需要實施負利率 。」

為應對高通膨，直至今年11月底，全球各地的中央銀行最近一直在調升利率月。

《路透》報導，這些央行括來自10國集團的央行，例如Fed、英格蘭銀行和澳大利亞儲備銀行，還有印尼、泰國、馬來西亞和菲律賓等新興市場的中央銀行。

Fed 將於本周召開12月政策會議，預計將升息 2碼(50基點)。今年以來Fed已將利率調升了375個基點。

曼恩說，「通貨膨脹已成為巨大的挑戰。它一直在飆升並維持在相對很高的水平。」但他警告，如果中央銀行最終升息超過所需要的程度，那將會是很大的風險。

他指出，「挑戰在於，如果搞不清楚該升到多高或什麼區間，就不太確定需要在哪裡結束升息。」

他補充說，如果中央銀行「最終升息過頭，然後需要相對迅速地逆轉」，那將會是一個「嚴重的情況」。

曼恩說，雖然通貨膨脹率很高，但消費者仍然願意在旅遊等領域進行可自由支配的支出。

曼恩說，美國的旅遊復甦動能十分強勁，人們仍然選擇在體驗而非物質上花錢。

他補充說，為了能夠負擔得起非必需品，就須在必需品的支出上非常節儉。

他說：「人們內心深處有一些讓他們擔心的事。即使不太可能，但他們仍在擔心那些疫情限制仍然有可能恢復。」