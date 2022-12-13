債券投資人憂 CPI意外上揚

13日發布的11月CPI如果意外走升，美股將再次震盪。（路透）

Fed本周升息 幅度可能縮小，給因一連串超大規模升息而遭受重創的債券投資 人提供喘息的機會，不過這對經濟造成多大的損害仍存在疑問。

Fed實施40年來最快的緊縮貨幣政策，以遏制幾十年來最高的通膨率，但主席鮑爾上月表示，在連續4次升息3碼(75基點)後，12月升息步伐可能放緩。

在10月消費者物價指數(CPI)優於預期之後，鮑爾發表了較不激進的立場，推動過去一個月的債券上漲。指標10年期國債殖利率 已從11月初的4%以上降至3.5%左右；最能反映貨幣政策預期的2年期國債殖利率則從上月初的15年高點4.8%降至4.3%。

13日將公布11月CPI，正逢Fed宣布利率政策的前一天。物價上漲的速度最近顯示出放緩跡象，但如果意外走升，CPI可能會再次震盪市場。

Hartford世界債券基金投資組合經理人哈維(Martin Harvey)表示，「我認為CPI數據是個更重要的事件，因它一直是支撐聯邦基金接近峰值的最大支柱。」

勞工部9日發布報告顯示，11月生產者物價(PPI)同比增幅為2021年4月以來最低水平。雖然漲幅略高於預期，但趨勢正在放緩。

數據發布後，聯邦基金期貨交易商預計本月升息2碼(50基點)的可能性為93%，這將使Fed的政策利率達到4.25%-4.5%的區間。

Loomis, Sayles & Company投資組合經理人兼全球固定收益團隊聯席主管許維澤(Lynda Schweitzer)表示，雖然她對Fed降低升息幅度至2碼充滿信心，但更關注的是潛在更高CPI數據和其他央行的意外決定。

投資人還將關注Fed在重申利率達到峰值後可能會保持高點的堅定程度。本周的最新預測可能顯示利率將繼續上升，並在2023年之前保持高點。

貨幣市場投資人預計Fed將在未來幾個月繼續升息，到明年5月將達到4.96%的峰值，低於上月初估計的5.15%；但預計明年下半年將降息，看好Fed將努力提振因過高借貸成本而受挫的經濟。