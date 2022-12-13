通膨傷荷包 年終禮預算大減

美國民眾正削減年終禮品購物預算。(路透資料照片)

愈來愈多美國民眾正在削減年終節慶禮品支出，使得今年將成為新冠疫情 爆發後，消費者在短期內削減年底禮品預算 的頭一個年份。

MarketWatch網站報導，最新的蓋洛普調查顯示，美國民眾計畫本季禮品支出金額平均為867美元，較10月估計的平均932美元下滑。這凸顯出通膨持續對消費者的錢包造成壓力。

估計平均約850美元的禮品支出金額與蓋洛普在2019年11月進行的禮品預算估計值相同。蓋洛普美國社會研究主任薩德表示，隨著年底節慶逼近，消費者顯示出「財務審慎」的心態。

這也是疫情爆發後頭一年見到消費者削減禮品預算支出的情況。消費者在2020、2021年11月時都提高了年底禮品預算，比當年10月規劃的金額高出近50美元。

在美國民眾權衡能擔得起什麼樣的節慶預算之際，信用卡債務正在攀升、利率正攀升、儲蓄 率顯然正在下滑，而且經濟衰退疑慮大增。

薩德說：「美國民眾今年個人儲蓄率降低，因為高通膨可能持續限制他們能按照原先規劃進行支出的能力。」

根據美國商務部的資料，在今年10月，美國民眾的個人儲蓄率為2.3%，為1959年有數據以來第二低。

美國日前公布的躉售物價通膨月比數字比預期更火熱，但年比數字降溫；另一項消費者信心數據顯示，消費者對通膨的疑慮減緩。11月消費者物價指數（CPI）預定13日出爐，市場將密切關注聯準會（Fed）的升息行動是否已成功抑制40年來最嚴重的通膨。

最新的蓋洛普是在11月初至12月初對民眾展開調查，期間包含黑色星期五與網購星期一的重要購物活動。有創紀錄的1.96億人在這為期五天的購物活動中進行實體與網路購物。根據全美零售協會（NRF）的資料，在這段期間，每人平均支出325美元，高於去年同期的約300美元，其中近230美元是禮品支出。

NRF估計，美國從11月至12月的年終購物季支出規模達9,604億美元，高於去年同期的8,893億美元，但6%至8%的增幅預期仍低於去年寫下的13.5%增幅。