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甲骨文雲端營收俏 將繼續投資資料中心 盤後勁揚2%

編譯葉亭均／綜合外電
軟體大廠甲骨文（Oracle）。（美聯社）
軟體大廠甲骨文（Oracle）。（美聯社）

軟體大廠甲骨文（Oracle）上季營收優於分析師預期，該公司Cerner電子病歷部門表現強勁，在動盪的經濟環境中，幫助抵銷市場對資訊科技服務需求走軟帶來的影響。

甲骨文在截至11月30日止的上季營收增加18%至123億美元，高於分析師平均預估的120億美元；剔除特定項目後每股盈餘1.21美元，其中包含匯損衝擊9美分，仍高於分析師預估的每股盈餘1.18美元。

甲骨文表示，雲端營收上季成長43%至38億美元，延續前一季成長45%的趨勢。這是甲骨文試圖拓展、高度受關注的領域。

消息激勵甲骨文股價在12日盤後上漲約2%，延續收盤上漲1.8%至每股81.28美元的走勢。甲骨文股價自9月底以來已大漲33%，表現優於標普500指數大盤12%的漲幅。

以資料庫技術聞名的甲骨文銷售能用於網路的企業軟體應用產品，該公司也力拚擴大出租雲端算力與儲存的業務，即雲端基礎設施，這塊領域目前由亞馬遜和微軟為領導業者。在10月的法說會上，甲骨文預測到2026年度的年營收將達優於預期的650億美元，主要是由雲端業務帶動。

甲骨文執行長卡茲（Safra Catz）表示，上季資本支出24億美元，主要投入能夠滿足雲端需求的資料中心。她預期「未來幾季」還會以同等程度進行投資。

在上周，甲骨文、亞馬遜、微軟和Google才贏得美國國防部合計價值90億美元的雲端服務合約。

甲骨文也仰賴先前收購的電子病歷軟體供應商Cerner打入醫療照護領域，該交易在今年6月完成。Cerner上季為甲骨文帶來15億美元營收。

甲骨文董事長艾里森（Larry Ellison）表示：「自從併購後，Cerner為甲骨文的成長帶來貢獻，甲骨文則幫助Cerner改善技術。但我們才剛展開要把醫療照護資訊系統現代化的任務。」

卡茲表示，本季營收將成長17%至19%，分析師平均預估成長17%至123億美元；預估本季每股盈餘1.21美元，包含6美分的匯損影響，低於分析師預估的每股盈餘1.24美元。

甲骨文 營收 雲端

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