Fed本周將縮小升息幅度 但明年利率將升到更高

美國聯準會。（路透）

美國聯準會（Fed）將於13-14日召開今年最後一次決策會議，多位決策官員已經暗示，這次的升息 幅度將縮小到2碼，但由於工資升幅居高，Fed可能會繼續升息到比原先預期更高的水準。

決策官員預料明年通膨壓力將會大幅減輕，但工資快速上升，或勞動密集的服務業價格升高，可能使更多官員支持將最終利率 提高到5%以上，比目前投資機構預測的水位更高。

決策官員目前既擔心升息不足，使通膨再度升高；又擔憂升息過度，使經濟沒必要地大幅滑坡。鮑爾 承認，由於從升息到減緩經濟活動需要經過一段時間，而再到壓低通膨則需時更久，因此很難做到不致緊縮過度，「我們認為現在減緩升息速度，是平衡此一風險的良好作法」。

Fed在14日做成決議之前，還要先看12月13日公布的11月消費者物價指數（CPI）報告。如果數據偏強，可能使Fed於明年2月會議時再度升息2碼。

官員們可能在14日會議之後公布的最新經濟及利率預測中，暗示仍將積極緊縮，例如未來每次會議至少將升息1碼，直到有明確信號顯示勞動市場已經降溫為止。另外9月會議時大部分官員預測明年利率最高將升到4.5-5%，但現在可能會預測利率將升到4.75%~5.25%。

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯表示，「勞工需求與經濟需求都比我們的預期更強，加上潛在通膨力道也稍強，預示利率路經將比9月溫和上調。不會有重大變化，但會高出一些」。

官員們將討論明年2月會議時要升多少。如果通膨減緩，但勞動市場仍然緊俏，則官員們的立場將益發分歧。一些官員可能主張明年2月再升息2碼，因為他們認為明年通膨不會大幅下降的風險升高。如果雇用熱潮未能降溫，他們可能擔憂通膨將再度升高。

其他官員則認為通膨主要是由於供給瓶頸及房市過熱所帶動。他們認為供給問題已經緩解，明年通膨將迅速下降，且更接近2%目標，因此贊成明年2月只升息1碼。