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美股2疑雲罩頂 不可掉以輕心

編譯劉忠勇／綜合報導

美國股市上周五（9日）收盤下跌，生產者物價指數（PPI）高於預期，顯示通膨比多數人預期的更頑固，令原本指望在聯準會（Fed）開會前看到通膨放緩跡象的投資人悵然若失。投資人面對本周兩大事仍不敢掉以輕心，一是13日公布的11月消費者物價指數，二是14日公布決議的Fed會議。

史坦普500指數上周五在最後一個小時擴大跌幅，和那斯達克綜合指數雙雙下跌0.7%，道瓊指數則跌305點。美股三大指數一周下來全面收黑，結束連二周漲勢，史坦普500指數跌3.4%，創9月底來最大周線跌幅。那斯達克周線跌4%，是11月來最大跌幅，道瓊則跌2.8%。

受大盤拖累，費城半導體指數和台積電ADR周五分別跌0.9%和0.1%，周線各跌1.8%和1%，跌幅小於大盤。

美國11月生產者物價指數年增率為7.4%，高於市場預估的7.2％。最近愈來愈多投資人又開始擔心通膨居高不下，將迫使Fed繼續升息到比原先預期更高的水準，11月PPI超出預期，更強化Fed升息更高更久的理由。

美國10年期公債殖利率上周五攀升0.1個百分點，達到3.59%，10月底曾一度衝上4.24%，創下2008年金融危機以來最高水準，但後來隨通膨壓力減輕而下跌。Leuthold集團首席投資策略師鮑爾森說：「當大家還在煩惱Fed為抑制通膨會升到多遠之際，債市已率先反映。」

如今所有人目光都投向本周二公布的消費者物價數據，市場預料整體和核心年增率各為7.3%和6.1%，較10月稍緩。若數據高於預期，將加深Fed更為鷹派的立場，進而打壓美股。

今年來，CPI數據是引發市場大漲大跌的多空因素，過去六次發布CPI報告時，史坦普500指數平均波動約3%，而同期間的日均波動約為1.2%。

接著，Fed將公布決策，升息2碼（0.5個百分點）幾成定局。聯邦公開市場操作委員會（FOMC）公布「點狀圖」所呈現的基準利率明年頂點中值料為4.9%，即目標區間在4.75%-5%，高於9月的4.6%。目前的聯邦基金利率目標區間在3.75%-4%。

同樣不容忽視的是Fed主席鮑爾在記者會上的看法，若他決定在美股扮起耶誕節出現的那個搗蛋鬼（Grinch），維持鷹派論點以淡化市場對Fed政策轉向的指望，也毫不讓人意外。若周二CPI報告讓美股大漲，他更肯定會這麼做。

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