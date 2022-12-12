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不只智慧表 穿戴設備百花齊放

周芳苑
穿戴式電子用品迎合人們不必帶著屏幕或周邊設備的需求。（路透資料照片）
穿戴式電子用品迎合人們不必帶著屏幕或周邊設備的需求。（路透資料照片）

2015年蘋果公司(Apple)推出智慧型手表的同一年，更小巧的穿戴式健康追蹤器Qura Ring也大張旗鼓廣告宣傳，同樣可穿戴上身，卻大不相同。

七年後，蘋果Apple Watch成為最受歡迎的穿戴式電子用品，谷歌(Google)和三星(Samsung)其他類似產品也在市場上占有一席之地，但如戒指般的Oura Ring等這類產品，其外觀和功能與主流產品明顯不同，讓人眼睛一亮，正急起直追、大獲青睞。

Oura Ring供應商執行長黑爾(Tom Hale)說，單價399美元的Oura Ring在新冠疫情期間銷量暴增，如今疫情緩緩，年底過節期間銷售氣勢不減。睡覺時，可將這款小小追縱器套在手指上追蹤相關數據、檢測體溫細微變化，就像戴著戒指，小巧無屏幕，今年稍早，該公司宣布被評估擁有25.5億美元價值，已經與時尚大廠古馳(Gucci)、健身追蹤配備公司Strava等業者建立合作關係。

這款戒指般的迷你追蹤器成了越來越流行的可穿戴電子設備替代選項之一，其他選項有不配屏幕的健身手環追蹤器、不必戴入耳朵的耳機。需求日增與新冠疫情脫離不了干係，消費者對健康監測的興趣大增，紛紛轉而利用活動追蹤器、智慧型手表和其他行動式設備密切關注行走步數、生命統計數據等。許多人甚至願意嘗試不同的外形和規模，只要所提供的數據準確、穿戴舒適。

市調機構IDC Research研究主管拉馬斯(Ramon Llamas)說，這些設備多半已存在一段時間，近幾季才樹立起名聲；口耳相傳需要時間。

這些穿戴式追蹤器還可迎合人們不必帶著屏幕或周邊設備的需求。

WHOOP手環便是沒有屏幕的健康追蹤器，2015年首次上市，非常專注於健身後恢復、休息時間、訓練和輔導；WHOOP供應商創辦人兼執行長艾哈邁德(Will Ahmed)說，今年網絡星期一(Cyber Monday)創史上最大單日銷售量。

艾哈邁德說，不久前，人們只有在健康出問題時才戴上健康監測器，如今，大家更積極主動守護健康，即使疫情消退，積極觀測健康的趨勢依舊。

就像Oura Ring，WHOOP也採訂閱式服務、鎖定小眾族群。這款產品單價480美元，附有兩年訂閱計畫。

拉馬斯說，各式各樣小巧穿戴式追蹤器多半競相爭奪蘋果和三星(Samsung)等領導大廠背後的個位數市占率版圖，是挑戰所在，擁有一個幾乎完全與對手區隔開來的差異化銷售標的是致勝關鍵，WHOOP等公司之所以成功，是因為格外注重運動員的休息和恢復，這些是許多運動員最需要的。

艾哈邁德說，WHOOP持續發展，添加了與懷孕、壓力和更深入生物識別監測相關的新功能。

健康追蹤設備的形狀和尺寸日新月異，其中有些壓根不必配戴。亞馬遜(Amazon)9月間展示一款不須穿戴的睡眠追蹤監視器HaloRise，只要放在床頭櫃上，便可在睡著時追蹤呼吸模式；Withings等公司讓用戶將傳感器放在床墊下以收集睡眠數據。

就連早期穿戴設備之一的耳機也出現變化。

消費電子協會(Consumer Electronics Association)研究部門負責人柯尼格(Steve Konig)表示，與Oura Ring同樣存在多年的骨傳導耳機近來大為風靡，這款耳機放在耳朵前面，可以讓耳朵露出來，沿著用戶的骨骼和下巴將音頻傳輸到耳朵，而不是直接進入耳道；耳機還配有一條軟帶，放在頸部後面上端，力求固定、避免聲音失真。

骨傳導耳機讓耳朵裸露，騎自行車或慢跑時安全加倍，而且不會像耳塞一樣可能從耳朵裡彈出掉落。

Shokz(單價125美元)是骨傳導耳機的先驅，推出後，整個市場有更多品牌加入而擴大。市場上由新力(Sony)和Bose等公司設計的開放式耳塞有類似設計，耳道完全打開，用戶可聽到外部噪音。

但有些發燒友聲稱，骨傳導耳機和開放式耳塞的音質不出色。

柯尼格說，過去10年，在消除噪聲技術、內置無線功能等新設計下，整體的音頻創新有進展，如今，人們往往擁有好幾副針對不同地點和使用需求的個人聽力產品，價格和實用性都很合宜。

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