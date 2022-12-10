可能取代葉倫成為新財長？美銀CEO：我喜歡我的工作

美銀執行長莫尼漢。（路透）

期中選舉 過後，美國財政部長葉倫 如果卸任，可能的繼位者會是誰？這個猜謎遊戲持續熱烈進行中，最新傳出的可能熱門人選是美國銀行（BofA）執行長莫尼罕（Brian Moynihan），但他已表明沒意願。

根據福斯商業台報導，假如葉倫決定去職，拜登 政府已把莫尼罕列入可能取代葉倫的口袋名單上。這份傳聞中很短的新財長候選名單還包括商務部長雷蒙多（Gina Raimondo），以及證交會（SEC）主席詹斯勒（Gary Gensler）。

但莫尼罕9日接受CNBC訪問時說：「我沒想過。我喜歡我的工作，也因此今天仍在做。」他形容擔任美銀執行長是「世界最佳工作」。

現年63歲的莫尼罕向CNBC示，「從未有過」轉任聯邦政府公職的想法。他在美銀服務年資將近30年，自2010年擔任執行長至今。他上周與其他商界領袖及名人受邀出席白宮國宴，也曾是圓桌會議的座上賓，與美國總統拜登和其他企業執行長共商經濟議題。

葉倫上月已表明留任財政部長的意願，澄清外傳她將在期中選舉後去職的謠言。白宮發言人9日也在簡報會上表示，葉倫沒有離職的打算，福斯商業台的報導「純屬臆測」。