美阻止微軟收購動視暴雪

美國反壟斷機構FTC將對微軟提反托辣斯訴訟、阻擋這個軟體巨人以690億美元收購動視暴雪的交易。（路透）

美國反壟斷監督機構聯邦貿易委員會（FTC）8日表示，將對微軟 公司提反托辣斯訴訟、阻擋這個軟體巨人收購動視暴雪（Activision Blizzard），稱Xbox遊戲機製造商與熱門遊戲發行商聯姻，有害市場競爭。

FTC表示，微軟若掌控動視暴雪，可能限制競爭對手取用該公司的重量級遊戲，在產值超過2000億美元的遊戲市場抑制競爭。今年1月微軟宣布將以690億美元現金收購動視暴雪，創微軟史上最大收購紀錄，也震撼整個遊戲業。

FTC競爭局局長維多瓦說，微軟已展現出它有能力並且會阻擋自家遊戲在對手平台上架。今天，我們試圖阻止微軟掌控一家領先的獨立遊戲工作室、並利用它來傷害在多個活躍且快速成長的遊戲市場的競爭。」

微軟總裁史密斯表示：「我們依然相信這宗交易將擴大競爭，並為遊戲玩家和開發商創造更多機會。」他補充，該公司致力於解決競爭顧慮，本周稍早已向FTC提出了讓步方案。

英國競爭與市場管理局（CMA）以及歐盟執委會也還在審查此案。

另外，FTC此舉使「股神」巴菲特押注這筆交易將完成而搶先大買動視暴雪股票的投資 失算，如今波克夏 的動視暴雪持股帳面價值已低於進價成本，套利不成反倒虧錢。

根據FactSet的數據，今年1月微軟提議以每股95美元併購動視暴雪的交易宣布時，當時巴菲特的波克夏公司已持有 1465.8萬股動視暴雪股票，3月底前再加碼4965.7萬股，6月底前又增持410萬股，至9月底時持股總數減少830萬股，成為6014.2萬股。

巴隆周刊（Barron's） 報導指出，截至12月7日止，波克夏持有動視暴雪6014.2萬股，現值約46億美元。動視暴雪8日股價跌1.5%，以每股74.76美元收盤，比FactSet資料顯示波克夏每股75.7美元的買進成本還低。這顯示波克夏投資動視暴雪如今帳面損失約每股94美分，或略高於5650萬美元。