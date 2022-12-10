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升息至6.5% 不是世界末日

財經新聞組／綜合報導

市場傳出Fed可能將利率調升至超過預期的水平，美股聞訊下挫；可見利率波動引發的擔憂情緒已深植投資人心中。

不少投資人認為一旦Fed明年將利率調升至6.5%，金融市場將深陷困境。然而針對這種悲觀預期，摩根大通策略師潘尼吉爾佐格魯(Nikolaos Panigirtzoglou)認為不必要恐慌。

6.5%的利率水平預期是摩根大通經濟學家假設明年可能的4種利率情景之一，投資人預計在這種水平，經濟將出現大幅萎縮。而根據潘尼吉爾佐格魯的團隊模型，在客戶預計的「末日場景」中，Fed在短暫將利率維持在5%之後，會重新恢復緊縮立場，屆時史坦普500指數可能下跌10%，10年期美債利率可能上揚50個基點。

然而，潘尼吉爾佐格魯認為，由於今年混亂的市場行情，投資人已經普遍減碼股票和債券。除了疫情爆發時的崩盤之外，部位已處於多年未見的低點。而如果Fed將利率提升至20年來的最高水平，反倒會限制拋售。

該團隊表示，今年退休基金、共同基金和對沖基金等機構投資人的股票部位已經減少2.1兆元。債券部位也明顯降低到2006年以來的最低水平，目前預計2023年將進一步低迷。

分析認為，普遍的悲觀情緒反倒為超乎預期的市場表現創造了利多條件。

從散戶投資客到機構基金經理人，各類市場人士都降低了風險偏好，轉而投資更為安全的現金資產。對此美銀策略師蘇布拉曼尼亞(Savita Subramanian)建議繼續投資股市。他的理由是，幾乎所有人都預計明年會再度崩盤。而在這種超低預期之下，稍有利多消息都將被明顯放大，有利行情走高。

潘尼吉爾佐格魯還表示，跡象顯示投資人已經在設法應對之後的升息預期。過去7個月即便交易員對Fed利率高點的預測從3%升至5%，史指也基本持平。（財經新聞組）

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