通膨持續火熱 道指跌305點

由於對持續升息 的擔憂持續存在，美股 收低，所有股指本周均下跌。

道瓊工業平均指數 下跌305.02點或0.9%收3萬3476.46點。史坦普500指數下跌29.13點或0.73%收3934.38點。那斯達克綜合指數下跌77.39點或0.7%收1萬1004.62點。

總計本周道指下跌2.77%，為9月以來最差單周表現。史指下跌3.37%，那指下跌3.99%。

11月生產者物價指數(PPI)較上月上漲0.3%，較上年上漲7.4%，皆高於預期。不包括食品和能源的核心PPI也超出預期。

樂觀的消費者信心數據緩解了一些擔憂，但注意力仍集中在下周13日公布的消費者物價指數(CPI)，預計該指數將顯示通膨是否已經消退。Fed可能會在14日的12月會議結束時升息2碼(50個基點)。雖然增幅將小於前4次升息，但人們越來越擔心Fed能否實現軟著陸並防止經濟衰退。

其他消息方面，Lululemon第4季業績財測弱於預期，股價暴跌12.85%。DocuSign因業績強勁而躍升12.37%。

《股票交易者年鑑》編輯赫希(Jeffrey Hirsch)表示，以史為鑑，年終漲勢最快可能從下周開始，「在過去21年裡，美股通常在12月的第10個交易日前後開始走高。」「今年第10個交易日是12月14日，與Fed利率決策同一天。」