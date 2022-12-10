Lululemon黑五業績佳 財測仍保守

Lululemon迎來史上最好的黑色星期五，但這仍不足以滿足華爾街 對該公司財報對假日購物季的期望。

該公司預計第4季每股獲利為4.2元至4.3元，營收 為26.05億元至26.55億元；而華爾街的估計為每股獲利4.3元，營收為26.5億元。

Lululemon CEO麥唐納(Calvin McDonald)在財報電話會議中表示：「黑五是我們史上營收和流量最大的一天，這得益於我們在北美和世界各地的業績，客人對我們在產品系列中提供的創新反應良好。」

該公司的營收18.6億元和每股獲利2元都超出華爾街的預期。其他領域也展現出強勁的同比成長，可比銷售額成長22%和直接面向消費者的營收成長34%，也都超過華爾街預期。

JJK Research Associates分析師克魯平伯(Janet Joseph Kloppenburg)表示，「在12月前10天還沒看到大幅降價」。「我對此很滿意。因為假期期間總會有明顯的贏家和輸家，而Lululemon就是贏家。」

她特別強調Lululemon的毛利率 疲軟。Lululemon第3季毛利率為55.9%，低於分析師預期的56.7%。

Luluemon財務長法蘭克(Meghan Frank)表示，更大的降價幅度、庫存撥備和外匯損失，都導致獲利率下降。但法蘭克和麥唐納都為增加庫存進行了辯護；上季庫存同比增加85%。

麥唐納表示，Lululemon去年「庫存太少」，本季刻意增加。他指出，主要新增庫存來自外套和時尚腰包等類別。

法蘭克說，「我們對庫存進行了戰略定位，以便今年能夠跟上客人的需求。」

通貨膨脹趨勢還沒出現在運動休閒方面。麥唐納表示，該零售商已經提高產品售價約10%，但對定價仍然「滿意」：「我們會繼續監控通膨，但我們的定價決策有助於推動今年的銷售趨勢，將繼續採取類似的方法來展望明年。」