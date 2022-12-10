盛極而衰 大麻業銷售趨緩

疫情期間銷售暢旺的大麻，如今業績出現趨緩。（路透）

在疫情 期間銷售激增後，大麻 業正展現出放緩的跡象，因為面臨經濟和監管方面的挑戰，而且人們選擇將錢花在其他地方。

根據大麻數據公司Headset的報告，在俄勒岡州和華盛頓州等成熟大麻市場，零售店和藥房的銷售額較一年前有所下降。在最成熟的市場之一的科羅拉多州，6月銷售額較去年同期下降11.4%。

根據Headset的數據，在2020年3月至2021年3月期間，科羅拉多州平均每月大麻銷售額同比成長25.8%。但報告發現，隨著去年夏天疫情開始緩和，人們購買大麻的頻率和花費的金額都開始下降。

例如，7月光顧科羅拉多商店的平均花費為55.21元。比2021年7月的平均價格59.73元低了約4元。

Marijuana Business Daily CEO沃許(Chris Wash)說，「零售商面臨高通膨只得打折促銷，將盡快賣出產品。」他並補充說企業還面臨來自「猖獗」的未稅非法市場的激烈競爭。

整體大麻業的零售額仍在上升，並且隨著新的大型市場如紐約、馬里蘭州和密蘇里州陸續開放，預計仍會上升。

根據Marijuana Business Daily分析，到今年年底，醫療和休閒大麻的總銷售額可能達到330億元，高於去年的270億元。 預計到2026年銷售額將達到526億元。

然而，就目前而言，隨著市場變得更加擁擠，投資 資金正在枯竭。

根據紐約大麻諮詢公司Viridian Capital Advisors的數據，今年至今大麻籌集資金總額較一年前下降62.6%，股權融資下降96.3%，從一年前的21億元降到目前的7800萬元。

專家表示，部分問題在於投資人厭倦了等待聯邦監管。

缺乏聯邦監管意味著在開放娛樂大麻的州執業的大麻企業，仍然無法由傳統管道獲得融資。