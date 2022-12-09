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華爾街要失望了 彭博調查：Fed明年可能不會降息

編譯陳律安／綜合外電
Fed明年可能把利率維持在峰值水準，澆熄市場對Fed降息的預期。（路透）
Fed明年可能把利率維持在峰值水準，澆熄市場對Fed降息的預期。（路透）

聯準會（Fed）可能在2023年全年都把基準利率維持在峰值水準，澆熄市場認為Fed明年下半年將降息的預期，而Fed此舉很有可能導致美國經濟陷入衰退。

聯邦公開市場委員會（FOMC）定美東時間14日下午2時公布利率決策和展望，彭博資訊在這之前訪調經濟學家的預期。這份調查顯示，Fed繼連續四次升息3碼後，下周可望升息2碼，再於接下來兩次會議各升1碼。

經濟學家預估，FOMC對2023年基準利率的預估中值為4.9%，反映4.75%~5%的基準利率區間，高於9月預估的4.6%。這將使投資人受到鷹派震撼，目前市場人士預估Fed明年下半年將降息2碼，儘管他們對終端利率的預期也是約4.9%。

這份調查顯示，到2024年6月左右，Fed可能把利率調降至4%，並在該年年底前降至3.5%。

Fed主席鮑爾已表示，他願意讓美國經濟承擔一些苦痛，以壓低40年來僅見的高通膨，相關說法將在Fed下周發布展望後更為明朗。

與Fed 9月所發布的經濟展望相比，決策者在下周的會議可能下修美國經濟成長預期、並上修失業率。Fed官員可能把今年的經濟成長預期下調至0.8%，低於9月的1.2%，並預測失業率上升至4.6%。美國上月失業率為3.7%。

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