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FTC阻微軟併動視暴雪 巴菲特套利不成帳面反虧

編譯湯淑君／綜合外電
「股神」巴菲特。（美聯社）
「股神」巴菲特。（美聯社）

美國反壟斷當局聯邦貿易委員會（FTC）8日表示，將對微軟公司提反托辣斯訴訟、阻擋這個軟體巨人收購動視暴雪（Activision Blizzard）。此舉使「股神」巴菲特押注這筆交易將完成而搶先大買動視暴雪股票的投資失算，如今波克夏公司的動視暴雪持股帳面價值已低於進價成本，套利不成反倒虧錢。

根據FactSet的數據，今年1月微軟提議以每股95美元併購動視暴雪的交易宣布時，當時巴菲特的波克夏公司已持有 1,465.8萬股動視暴雪股票，3月底前再加碼4,965.7萬股，6月底前又增持410萬股，至9月底時持股總數減少830萬股，成為6,014.2萬股。

巴隆周刊（Barron's） 報導指出，截至12月7日止，波克夏持有動視暴雪6,014.2萬股，相當於7.69%股權，現值約46億美元。

動視暴雪8日股價跌1.5%，以每股74.76美元收盤，比FactSet資料顯示波克夏每股75.7美元的買進成本還低。這顯示波克夏投資動視暴雪如今帳面損失約每股94美分，或略高於5,650萬美元（6,014.2萬股乘以0.94）。

巴菲特在4月波克夏股東年會上表示，無從推知主管當局會不會批准這樁交易，但當時至少有件事很明確：微軟財力雄厚。巴菲特那時說：「如果交易順利完成，我們就會賺一些錢；假如交易不成，誰知道會發生何事？」

波克夏 巴菲特 微軟

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