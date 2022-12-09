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美元鈔票首度出現2位女性簽名 明年初開始流通

費城66年前男童箱屍案有了大突破 警靠DNA查出身分

財經簡訊

財經新聞組／整理

Gamestop轉型實驗失敗

GameStop董事長柯恩(Ryan Cohen)和CEO佛隆曾承諾將這家遊戲零售商轉型為卓越營運和令人驚嘆的商店體驗，同時利用加密貨幣和NFT等新機會獲利。但在集體領導一年多之後，整個實驗看來徹底失敗，凸顯出華爾街長期以來對該公司商業模式的擔憂。

FTC對Meta收購案提起訴訟

聯邦貿易委員會(FTC)即將就虛擬實境(VR)展開一場真實的法庭鬥爭。FTC將試圖阻止臉書母公司Meta收購VR應用開發商Within Inc。FTC在7月提起訴訟，要求停止這筆交易，指稱Meta收購Within將「可能在VR健身軟體市場上形成壟斷」。並要求法官下達初步禁令，以停止可能的交易。

廣告版Disney+每月7.99元

Disney+正式推出廣告版訂閱方案。這個備受期待的廣告版方案每月收費7.99元，比Disney+無廣告版低3元，後者現在每月收費10.99元。Kantar Research研究指出，目前Disney+訂閱者中約有四分之一將轉至廣告版方案，相當於1.64億用戶群中大約4600萬。

傳聯合利華出售冰淇淋品牌

「彭博」報導，英國消費品巨頭聯合利華正在考慮出售Klondike和Breyers等美國冰淇淋品牌，其價值可能高達30億元。報導引述知情人士的話稱，國際品牌Magnum和Ben & Jerry's不在出售考慮之列。聯合利華拒絕就該報導發表評論。

網購價格年減2% 疫來最大

線上商品價格11月以近2%的年率下跌，這是自新冠疫情爆發以來的最快跌幅，代表整體通膨的一個重要方面繼續放緩。反映消費者物價指數(CPI)中一籃子商品網購指標的Adobe數位價格指數，月率降幅更大，為3.2%。18類商品中有15類較上月下跌。雜貨是明顯的例外，即使增速較前幾個月有所放緩。

首申失業金23萬 符合預期

勞工部統計，截至12月3日當周經調整後初領失業金人數23萬人，較修正後前值22.6萬增加4000人，符合市場預期；4周移動平均值23萬人。靻周時間落差的持續申領人數167.1萬人，較上周未修正的160.9萬人增加6.2萬人，高於市場預期的160萬人，為2月初來新高；4周移動平均值158.22萬人。

Disney VR 指數

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曼哈頓公寓租金 漲至5200元

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加國升息2碼 緊縮可望告終

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