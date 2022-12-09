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物價短期難降 投資人勿撤出

財經新聞組／綜合報導

今年年初科技股遭遇拋售、能源股反彈，美國商銀策略師蘇布拉曼尼亞(Savita Subramanian)當時認為，最少要到12月，專業投資人才會放棄長期以來對成長股的青睞，轉而接受通膨交易。

通膨交易是指放空科技股和美國國債，同時做多大宗商品和美元。

但事實並非如此。現實情況是：相對於石油和天然氣生產商，基金經理人仍然偏愛互聯網和軟體公司。

她表示：「這給我們的教訓是，十多年來科技股帶來的收益已讓投資人形成刻板印象，這種效應需要消除，但周期持續的時間要比所有人預期的要長得多。」

雖然史坦普500指數中科技類股已經下跌27%，但她依然認為科技股就是「價值陷阱」，並表示轉向能源業仍有很大空間的一個主要原因是，該產業面臨供應短缺。相較之下，由於疫情引發的需求增加，科技公司面臨產能過剩，現在不得不裁員。

蘇布拉曼尼亞表示：「我們需要徹底洗牌，但目前還沒有看到這種情況出現。」

今年以來，消費者物價走勢和Fed的緊縮政策幾乎成為投資人最關注的問題。對於一些跟進通膨交易的趨勢投資客而言，今年前10個月的回報無疑是巨大的。但現在隨著通膨降溫的跡象出現，這種交易陷入震盪，從而引發一場爭論，即在成長股大放異彩之時，是否應該回歸舊軌。

然而，蘇布拉曼尼亞的答案是：雖然最近的數據顯示物價有所走軟，但壓力可能仍將停留在較高水平。

另外，該策略師認為，即使越來越多人警告史指可能會在明年上半年跌至新低，但投資人仍應繼續投資股票

她表示：「我的確相信股市會先跌後漲，而且這是個越來越普遍的觀點。所以我認為，上半年更大的風險其反而是不投資股票。」（財經新聞組）

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