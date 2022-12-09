我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美元鈔票首度出現2位女性簽名 明年初開始流通

費城66年前男童箱屍案有了大突破 警靠DNA查出身分

曼哈頓公寓租金 漲至5200元

財經新聞組／綜合報導
紐約市曼哈頓公寓租金突破5200元。（路透）
紐約市曼哈頓公寓租金突破5200元。（路透）

根據房屋仲介經紀人的說法，紐約市曼哈頓租金在11月上漲2%，讓人們對價格降溫的希望破滅，並迫使許多租戶放棄租約或縮小承租面積。

根據Douglas Elliman和Miller Samuel的報告，11月曼哈頓公寓租金中位數達到4033元，高於10月的3964元。受高階物件影響頗大的平均租金略有下降，但仍較去年上漲19%，11月達到5249元。

紐約租金上漲的走勢繼續與天價租金將在夏季過後下降的預測相違，也無法讓租屋族喘口氣。即使全美許多地區的租金都在下降，但紐約的租金仍然居高不下，未出租或空置的公寓數量仍然很低。

曼哈頓的租金如此之高，以至於許多租戶開始對價格望而卻步：面臨搬出這座城市、或者尋找更小更便宜地點的二選一。Miller Samuel CEO米勒(Jonathan Miller)表示，11月簽署新租約數量比10月減少39%，為2020年疫情開始以來的最大降幅。

經紀人和房產專家表示，房東在開始續簽2020年和2021年簽訂的租約時獅子大開口，通常要求租金上漲20%以上。由於房東通常要求租屋者的年收入是月租金的40倍，不斷上漲的租金中位數已把許多租戶逼到崩潰的邊緣。

Brown Harris Stevens CEO弗里德曼(Bess Freedman)說，「2021年租金像火箭一樣飆升，現在租戶被困住了。普通人不會以這種價格簽署新租約，房東應該要變得更實際一點。」

房屋空置率仍然很低，短期內幾乎不會給房東帶來降低租金的壓力。 根據Miller Samuel的說法，11月的空置率為2.4%，仍低於曼哈頓約3%的歷史標準。

有些早期跡象顯示房東可能會在2023年開始降租。11月降租的房東數量從10月的13%升到16%，作法可能包括一個月的免費租金和其他協議。

租金 房東 曼哈頓

上一則

被動元件龍頭陶瓷電容 示警需求降

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

紐約人都在抱怨什麼？紐約市政熱線311科普

紐約人都在抱怨什麼？紐約市政熱線311科普
被皮卡撞倒 曼哈頓83歲華裔老嫗不治

被皮卡撞倒 曼哈頓83歲華裔老嫗不治
節日季遊客湧入 曼哈頓竊案大增

節日季遊客湧入 曼哈頓竊案大增
聲援「白紙運動」 法拉盛華人集會抗議

聲援「白紙運動」 法拉盛華人集會抗議

熱門新聞

在經濟可能陷入衰退之際，投資人可參考巴菲特的投資心法。（美聯社）

衰退時如何投資？「股神」巴菲特建議八大訣竅

2022-12-04 05:30
美國科技業2022下半年開始大裁員，許多拿專業性職業工作簽證（H-1B）的外國人士必須盡快找到新工作，否則將被迫離開美國。舊金山紀事報指出，印度和中國的H-1B人士受這波裁員潮衝擊最為劇烈。（路透）

美科技業大裁員 印度、中國員工衝擊最大

2022-12-03 06:34
美元強弱牽動美國和國際股市的後市展望。（路透）

因Fed轉鴿押美股？分析師：不如買這類股票「兩頭賺」

2022-12-07 06:46
范德賴恩說，歐盟必須「調整我們自己的規定來便利公共投資」。(路透)

不滿美降低通膨法「以鄰為壑」 歐盟擬修法反制

2022-12-04 22:06
就業數據顯示，即使升息，但勞動市場依然強勁。圖為伊州Vernon Hills的一家零售店外放著招聘廣告。美聯社

擺脫就業數據 道指由跌轉升

2022-12-02 17:05
美國總統拜登和荷蘭首相呂特參加G20活動的檔案照。（美聯社）

美打晶片戰拉幫結派 為了艾司摩爾與荷蘭關係卡卡

2022-12-04 20:37

超人氣

更多 >
華爾街日報：郭台銘的一封信 促成中國鬆綁防疫措施

華爾街日報：郭台銘的一封信 促成中國鬆綁防疫措施
席琳狄翁宣布罹患罕見疾病僵硬人症候群 演唱會取消

席琳狄翁宣布罹患罕見疾病僵硬人症候群 演唱會取消
影╱美俄「換囚」歷史性一刻 雙方握手後分道揚鑣

影╱美俄「換囚」歷史性一刻 雙方握手後分道揚鑣
巴黎名媛舞會…蔡國強么女亮相 搶谷愛凌鋒頭？

巴黎名媛舞會…蔡國強么女亮相 搶谷愛凌鋒頭？
這7檔「安全股票」 理財專家推薦可長期持有

這7檔「安全股票」 理財專家推薦可長期持有