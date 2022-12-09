曼哈頓公寓租金 漲至5200元

紐約市曼哈頓公寓租金突破5200元。（路透）

根據房屋仲介經紀人的說法，紐約市曼哈頓 的租金 在11月上漲2%，讓人們對價格降溫的希望破滅，並迫使許多租戶放棄租約或縮小承租面積。

根據Douglas Elliman和Miller Samuel的報告，11月曼哈頓公寓租金中位數達到4033元，高於10月的3964元。受高階物件影響頗大的平均租金略有下降，但仍較去年上漲19%，11月達到5249元。

紐約租金上漲的走勢繼續與天價租金將在夏季過後下降的預測相違，也無法讓租屋族喘口氣。即使全美許多地區的租金都在下降，但紐約的租金仍然居高不下，未出租或空置的公寓數量仍然很低。

曼哈頓的租金如此之高，以至於許多租戶開始對價格望而卻步：面臨搬出這座城市、或者尋找更小更便宜地點的二選一。Miller Samuel CEO米勒(Jonathan Miller)表示，11月簽署新租約數量比10月減少39%，為2020年疫情開始以來的最大降幅。

經紀人和房產專家表示，房東 在開始續簽2020年和2021年簽訂的租約時獅子大開口，通常要求租金上漲20%以上。由於房東通常要求租屋者的年收入是月租金的40倍，不斷上漲的租金中位數已把許多租戶逼到崩潰的邊緣。

Brown Harris Stevens CEO弗里德曼(Bess Freedman)說，「2021年租金像火箭一樣飆升，現在租戶被困住了。普通人不會以這種價格簽署新租約，房東應該要變得更實際一點。」

房屋空置率仍然很低，短期內幾乎不會給房東帶來降低租金的壓力。 根據Miller Samuel的說法，11月的空置率為2.4%，仍低於曼哈頓約3%的歷史標準。

有些早期跡象顯示房東可能會在2023年開始降租。11月降租的房東數量從10月的13%升到16%，作法可能包括一個月的免費租金和其他協議。