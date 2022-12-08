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利空反成利多 史指中止連跌

美元續貶 投資人持續評估Fed利率政策、經濟衰退前景

編譯林奇賢／綜合外電
美元兌主要貨幣周四（8日）續貶，投資人持續評估聯準會（Fed）政策前景，以及升息導致經濟衰退的可能性。（美聯社）
美元兌主要貨幣周四（8日）續貶，投資人持續評估聯準會（Fed）政策前景，以及升息導致經濟衰退的可能性。（美聯社）

美元兌主要貨幣周四（8日）續貶，投資人保持謹慎，並持續評估聯準會（Fed）政策前景，以及升息導致經濟衰退的可能性。

追蹤一籃子六種主義貨幣對美元的DXY美元指數下跌0.3%，至104.77。

歐元兌美元升值0.5%，報1.0556美元。

英鎊兌美元升值0.3%，至1.2234美元。

美元兌日圓基本持平。

下周即將迎來超級央行周，Fed、歐洲央行（ECB）和英國央行都將宣布利率決策。央行官員料將繼續透過升息來遏制頑固的高通膨。而交易員和投資人將密切關注Fed準備放緩升息步伐的任何跡象。

投資者如今靜待周五發布的美國11月生產者物價指數（PPI），而上月消費者物價指數（CPI）也將在下周公布，緊接著就是Fed舉行決策會議。通膨數據對於確立貨幣政策的長期預期可能至關重要。

多倫多CIBC Capital Markets北美外匯策略主管Bipan Rai表示，這些經濟報告「仍是目前的關注重點。除此之外，一切都取決於Fed在會議上的談話與做法」。

路孚特數據顯示，美元指數今年來仍然上漲9.5%左右，但本季跌逾6%，有可能創下自2010年第3季以來最大的單季跌幅，當時下跌了8.5%。

多倫多Corpay首席市場策略師Karl Schamotta表示：「由於通膨風險消退，且Fed的政策路徑變得更加可以預測，同時能源價格下跌、地緣政治緊張局勢降溫以及中國重新開放，因此投資人正把資金從美國轉移到其他被低估的市場。」

他還說：「但如果通膨率意外上揚，且Fed的措辭比預期更加鷹派，所有這一切可能在下周戛然而止，但目前來說，音樂正在響起，投資人必須從他們的椅子上起來。」

大多數交易員預計Fed下周將升息2碼。

另一方面，國際油價如今已低於每桶80美元。隨著能源價格的回落，基於市場的通膨預期也有所趨緩。美國10年期損益平衡通脹率目前僅2.27%，4月一度衝到3%以上的高點。

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