美FTC決定出手 阻止微軟690億美元收購動視暴雪

美國聯邦貿易委員會將尋求阻止微軟以690億美元收購動視暴雪的交易。（路透）

反壟斷監督機構美國聯邦貿易委員會（FTC）將尋求阻止微軟 （Microsoft）以690億美元收購動視暴雪（Activision Blizzard）的交易，聲稱Xbox遊戲機製造商與熱門遊戲發行商聯姻有害競爭。

FTC周四說，會以3:1的投票 結果決定在內部法庭投訴。這是該交易一連串障礙裡的最新一個，英國競爭與市場管理局（CMA）以及歐盟 執委會也還在審查此案。

監管官員表示，微軟若掌控動視暴雪，可能限制競爭對手取用該公司重量級遊戲，在產值超過2,000億美元的遊戲市場抑制競爭。

聯邦貿易委員會競爭局局長Holly Vedova說：「微軟已經表明它能夠並且將會拒絕競爭對手訪問其遊戲內容。今天，我們試圖阻止微軟掌控一家領先的獨立遊戲工作室、利用它來傷害在多個活躍且快速成長的遊戲市場的競爭。」

微軟總裁Brad Smith表示：「我們依然相信這宗交易將擴大競爭，並為遊戲玩家和開發商創造更多機會。」他補充，該公司致力於解決競爭顧慮，本周稍早向聯邦貿易委員會提出了讓步方案，「我們充滿信心，希望有機會在法庭上闡述我們的意見」。

受到此一消息影響，動視暴雪股價一度下跌1.54%到74.76美元，微軟上漲1.24%到247.40美元。

微軟收購動視暴雪是該公司有史以來最大的一筆交易，也是全球歷來30大交易之一。