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羅比尼：經濟若嚴重衰退 史坦普500指數將暴跌25%

編譯易起宇／綜合外電
「末日博士」羅比尼表示，若美國經濟陷入衰退，史坦普500指數將可能大跌25%。 （路透）
「末日博士」羅比尼表示，若美國經濟陷入衰退，史坦普500指數將可能大跌25%。 （路透）

有「末日博士」封號的經濟學家羅比尼（Nouriel Roubini）表示，若美國經濟陷入逾十年來最嚴重的衰退，股市將可能落入目前熊市的最糟水準，史坦普500指數可能暴跌25%。

羅比尼7日接受彭博廣播專訪表示，隨著聯準會（Fed）在高通膨且低失業率之際升息，經濟不太可能有辦法避免衰退。他並預測，Fed將被迫把利率升到6%，以抵抗通膨，屆時許多「殭屍」企業都將陷入財務困境。

他表示，在短暫且不深刻的衰退期間，美股史坦普500指數從峰值到谷底通常會下跌30%，而該指數在2008年的全球金融危機期間暴跌了50%。

因此，他說，即使經濟現在只是面臨輕度衰退，股市也會下跌；假設現在已比峰值下跌了15%，那就會再跌15%。「如果我們將面對的不只是短暫且不深刻的衰退，但也沒嚴重到像全球金融危機的程度...市場可能再挫跌25%」。

史坦普500指數今年截至7日收盤止已下跌約17%。若從1月上旬的歷來盤中高點4,818.62點計算，到10月的盤中低點3,491.58點則已大跌27%。

羅比尼表示：「當然，有時候也是有可能會發錯警報。但我認為最重要的是，在過去60年內，美國曾未有過在通膨率高於5%（現在是7.7%）、失業率低於5%（現在3.7%）的時候，Fed開始升息，然後經濟有辦法軟著陸。每次這種時候都是硬著陸。」

指數 史坦普500 升息

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