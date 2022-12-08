打破迷思 調查：遠距上班其實讓員工更積極

在歷經多年的遠距工作後，許多企業主管質疑在家上班 的效率。老闆們認為，不進辦公室的員工生產力較低，或較為懶散，甚至連「躺平」（quiet quitting）一詞都出現了。然而最新調查顯示，員工遠距上班會心不在焉的說法，其實並非事實，員工其實變得更積極。

這項報告由德州 大學企業教授布羅德斯基、以及虛擬協作軟體業者Vyopta的產品管理總監托利弗編製，他們從十家企業（多為財星500大企業）蒐集數據，以研究員工的敬業程度，他們檢梘了2020年4月至5月期間遠距會議的頻率和時間，再與2021年和2022年同期的數據相比。

結果發現，遠距上班的員工其實增加了開會頻率。在2022年，每位員工舉行線上會議的頻率比兩年前高60%，更值得留意的是，出現更多未經表定和一對一的會議。不過開會的時間則縮減，從2020年的平均44分鐘減少到今年的33分鐘，這可能是因為員工開會更具效率。

布羅德斯基和托利弗表示，這些數據意味者，員工增加開會次數，至少部分是因為更為積極，而不是想要裝忙，因為最無心上班的員工，也就是準備辭職的那群人，參與會議的次數較少。他們認為，這代表員工就算沒人盯，仍會忙於工作。