我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

打破迷思 調查：遠距上班其實讓員工更積極

洛杉磯華女為夫辦綠卡 「反覆」下場慘

打破迷思 調查：遠距上班其實讓員工更積極

編譯陳律安／綜合外電

在歷經多年的遠距工作後，許多企業主管質疑在家上班的效率。老闆們認為，不進辦公室的員工生產力較低，或較為懶散，甚至連「躺平」（quiet quitting）一詞都出現了。然而最新調查顯示，員工遠距上班會心不在焉的說法，其實並非事實，員工其實變得更積極。

這項報告由德州大學企業教授布羅德斯基、以及虛擬協作軟體業者Vyopta的產品管理總監托利弗編製，他們從十家企業（多為財星500大企業）蒐集數據，以研究員工的敬業程度，他們檢梘了2020年4月至5月期間遠距會議的頻率和時間，再與2021年和2022年同期的數據相比。

結果發現，遠距上班的員工其實增加了開會頻率。在2022年，每位員工舉行線上會議的頻率比兩年前高60%，更值得留意的是，出現更多未經表定和一對一的會議。不過開會的時間則縮減，從2020年的平均44分鐘減少到今年的33分鐘，這可能是因為員工開會更具效率。

布羅德斯基和托利弗表示，這些數據意味者，員工增加開會次數，至少部分是因為更為積極，而不是想要裝忙，因為最無心上班的員工，也就是準備辭職的那群人，參與會議的次數較少。他們認為，這代表員工就算沒人盯，仍會忙於工作。

德州 在家上班

上一則

華爾街專家 唱衰美經濟

延伸閱讀

罷免梁家訓 收集公投簽名獲准

罷免梁家訓 收集公投簽名獲准
洛市批准收集簽名罷免華裔市議員梁家訓

洛市批准收集簽名罷免華裔市議員梁家訓
企業裁員 6成主管先砍遠距工作者

企業裁員 6成主管先砍遠距工作者
梅西世足「最後一舞」 上海80後女鐵粉辭職飛卡達相挺

梅西世足「最後一舞」 上海80後女鐵粉辭職飛卡達相挺

熱門新聞

在經濟可能陷入衰退之際，投資人可參考巴菲特的投資心法。（美聯社）

衰退時如何投資？「股神」巴菲特建議八大訣竅

2022-12-04 05:30
美國科技業2022下半年開始大裁員，許多拿專業性職業工作簽證（H-1B）的外國人士必須盡快找到新工作，否則將被迫離開美國。舊金山紀事報指出，印度和中國的H-1B人士受這波裁員潮衝擊最為劇烈。（路透）

美科技業大裁員 印度、中國員工衝擊最大

2022-12-03 06:34
美元強弱牽動美國和國際股市的後市展望。（路透）

因Fed轉鴿押美股？分析師：不如買這類股票「兩頭賺」

2022-12-07 06:46
全球首項周休三日實驗計畫結果出爐，多數參與企業都認為周休三日對他們有利，且希望繼續維持這樣的休假模式。 （歐新社）

全球首項「周休三日」實驗結果出爐 主辦方讚大成功：不想恢復

2022-12-01 06:48
范德賴恩說，歐盟必須「調整我們自己的規定來便利公共投資」。(路透)

不滿美降低通膨法「以鄰為壑」 歐盟擬修法反制

2022-12-04 22:06
Fed主席鮑爾證實將放緩激進的升息行動步伐，給市場帶來推力，美股普遍上漲。美聯社

升息幅度縮小 道指飆737點

2022-11-30 16:57

超人氣

更多 >
好市多今年新推的這5種糕點 迅速圈粉

好市多今年新推的這5種糕點 迅速圈粉
馬雲為何能長住日本？只因1證在手 網友：牛大了

馬雲為何能長住日本？只因1證在手 網友：牛大了
馬斯克將任命朱曉彤為特斯拉全球CEO

馬斯克將任命朱曉彤為特斯拉全球CEO
科技公司大裁員 電腦科畢業生工作在哪裡？

科技公司大裁員 電腦科畢業生工作在哪裡？
流感季節到 家裡隨時備好這5類食物

流感季節到 家裡隨時備好這5類食物