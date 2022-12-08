華爾街專家 唱衰美經濟

華爾街大咖看淡明年美國經濟前景，並認為美股和房地產未來一年會近一步下跌。（路透）

美國、歐洲和日本 的市場人士與經濟學家均看淡明年成長前景，華爾街重量級要角高盛 對明年美國經濟和股市走勢發出警告，日本明年料將陷入衰退，歐元區本季和2023年初的成長可能受能源危機引發的衰退拖累。

高盛集團執行長蘇德巍認為，美國經濟軟著陸機率只有35%，美股和房地產未來一年只會更低。摩根大通的CEO戴蒙更悲觀直言，美國經濟將陷入「輕至硬度衰退」。摩根史坦利財富管理公司投資 長夏雷特則表示，企業即將面臨業績的「當頭棒喝」。

投資人似乎已留意到這些警告。在連續兩個月上漲之後，史坦普500指數過去八個交易日只有一天沒下跌。向來是市場多頭派的股市策略師，如今也紛紛預測，2023年將是美股欠收的一年。

高盛首席證券策略師柯斯汀警告，由於企業最近幾個月大幅下修2023年財測，史坦普500指數近期可能會跌到3600點，也就是再度考驗下探今年谷底。明年也表現平平，預期明年最終收在3750到4000點左右。

華爾街對景氣的看法也展現在控制人事成本上。知情人士透露，摩根史坦利將在全球裁員約1600人，相當於員工總數的2%。高盛執行長蘇德巍也表示，面對與日俱增的經濟不確定性，可能必須裁掉特定領 域的員工、審慎以待公司的財務資源。凱投宏觀經濟學家預期，由於出口成長減緩，日本明年將陷入衰退。

日本最近一次的10月貿易數據呈現逆差150億美元，幅度大於預期；出口年比增加25.3%，不及9月增幅28.9%；進口則年比躍增53.5%，增幅大於9月的45%。日本將在本月15日公布11月的貿易數據。

日本預計在8日發布經修正後的第3季國內生產毛額（GDP）數據，分析師預期將萎縮1.1%。由於日本第2季GDP已年比萎縮1.2%，這代表著日本經濟已經朝向符合一般所謂的「技術性衰退」，即連續兩季經濟負成長。

另外，歐盟最新數據顯示，歐元區第3季GDP上修後成長0.3％，略高於初估的0.2％，因固定資本投資帶動歐元區表現優於預期，家庭消費也有所貢獻。但經濟學家示警，能源危機引發的經濟衰退可能拖累歐元區本季和2023年初的成長。