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蘋果縮減電動車自駕計畫

編譯劉忠勇／綜合報導
據傳蘋果縮減電動車自駕計畫，並將推出電動車的日程延後大約一年至2026年。（Getty Images）
據傳蘋果縮減電動車自駕計畫，並將推出電動車的日程延後大約一年至2026年。（Getty Images）

彭博引述知情人士報導，蘋果（Apple）已縮減遠大的電動車自駕計畫，並將推出電動車的日程延後大約一年至2026年。

據彭博記者葛曼（Mark Gurman）發出的報導，蘋果內部名為Titan的電動車計畫過去幾個月一直處於停滯狀態，原因是蘋果高層苦於克服一個現實，即當前的技術無法實現蘋果打造不用方向盤或踏板的全自駕車願景。

因消息尚未公開而不願具名的知情人士向彭博透露，此計畫如今出現重大轉變，即蘋果不再朝前衛的方向設計，自駕車仍將配備方向盤和踏板，且只能在路況較單純的公路上進行全自駕。

葛曼認為，此計畫出現調整，可見蘋果進軍全新產品領域且要克服技術障礙所面臨的挑戰。這個默默推動多年的秘密計畫，最終目標要為蘋果開拓新的獲利來源，但考驗蘋果能力的極限。

葛曼指出，蘋果目前計劃開發的自駕車，能夠讓駕駛在高速公路上從事其他活動（如看電影或玩遊戲），並在抵達市區或遇到天氣不好的時候提醒駕駛，讓駕駛有充足的時間改為手控。蘋果目前討論的計畫是先在北美市場推出此功能，之後再逐步改進產品並拓展市場。

彭博披露此消息後，蘋果股價7日下跌0.25%。

彭博指出，蘋果原本目標是提供「Level 5」自駕等級，是目前最高等級的自駕車，也還沒有汽車製造商達到這個水準。受限於技術，蘋果如今考慮低於此等級。

報導說，蘋果自駕車技術的核心是一款強大的車用電腦系統，以北美最高峰「丹奈利」（Denali）為名，還有一套定製的感測器。

彭博引述知情人士指出，蘋果原本預計每輛自駕車售價高於12萬美元，如今規劃低於10萬美元，落在和特斯拉的Model S入門款和賓士EQS相當的水準。

蘋果 自駕車 電動車

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