我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國放寬防疫措施 佛奇警告：將出現新一波感染浪潮

財經簡訊

財經新聞組／整理

Uber在賭城推自駕車服務

從7日開始，拉斯維加斯的公共Uber乘客有史以來第一次可以享受自動駕駛服務。客戶在Uber軟體中選擇UberX或Uber Comfort Electric，獲得與機器人出租車搭配的機會。如果雙方匹配，客戶必須選擇加入，並且要進入汽車，還必須在軟體中按下一個確認按鈕。

股東要求貝萊德CEO下台

貝萊德CEO芬克(Larry Fink)正面臨激進股東Bluebell Capital要求其辭職的呼籲，理由是該公司涉嫌在其環境、社會和治理(ESG)訊息傳遞方面「偽善」。貝萊德對此回應，這是因為貝萊德不支持過去18個月裡Bluebell推動的一系列氣候和治理議程。

法國要亞馬遜交350萬罰款

法國監管機構已責令美國電商巨頭亞馬遜支付330萬歐元(350萬美元)的罰款，原因是未能在規定的截止日期前修改與第三方賣家相關的合約條款。法國DGCCRF消費者欺詐監管機構表示，命令亞馬遜在3月22日之前進行更改，但亞馬遜直至4月28日才遵行，期間每天須支付9萬歐元罰款。

利率雖降 上周房貸申請續減

走低的房貸利率將一些現有屋主拉回再融資市場，但不足以抵消購屋者需求的下降。根據抵押貸款銀行家協會(MBA)經季節調整後指數，上周房貸申請量較前周下降1.9%。符合資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從6.49%下降到6.41%；房貸再融資申請增加5%，但仍較一年前同周低86%。

環保組織投訴蘋果維修作法

法國環境運動組織HOP針對限制使用備品維修產品可能性的商業行為，向蘋果公司提出申訴。HOP協會發表聲明說：「在訴狀記錄的許多案例中，即使使用相同的原廠或副廠零件修理設備，只要未經蘋果軟體授權，都很容易出現故障。」

漲價也好賣 金寶湯調升財測

在上季營收超過預期後，金寶湯公司(Campbell Soup Co)調升全年銷售額和獲利預期，表示即使提高售價以抵消不斷上漲的成本，對其湯和醬汁的需求也保持穩定。預計2023財年淨銷售額將成長7%至9%，而之前的預測為成長4%至 6%。調整後每股獲利在2.9至3元間，高於之前的2.85至2.95元。

亞馬遜 利率 蘋果

上一則

調查：購物季保守程度 9年來最高

延伸閱讀

世足賽／8強賽英法對決 第1戰將姆巴佩「休息免練球」

世足賽／8強賽英法對決 第1戰將姆巴佩「休息免練球」
亞馬遜、谷歌、微軟、甲骨文 拿到國防部雲端大訂單

亞馬遜、谷歌、微軟、甲骨文 拿到國防部雲端大訂單
Uber與芝市府和解 賠償2500餐館共1000萬

Uber與芝市府和解 賠償2500餐館共1000萬
平板電腦不是非iPad不可 這款不到50元即可入手

平板電腦不是非iPad不可 這款不到50元即可入手

熱門新聞

在經濟可能陷入衰退之際，投資人可參考巴菲特的投資心法。（美聯社）

衰退時如何投資？「股神」巴菲特建議八大訣竅

2022-12-04 05:30
美國科技業2022下半年開始大裁員，許多拿專業性職業工作簽證（H-1B）的外國人士必須盡快找到新工作，否則將被迫離開美國。舊金山紀事報指出，印度和中國的H-1B人士受這波裁員潮衝擊最為劇烈。（路透）

美科技業大裁員 印度、中國員工衝擊最大

2022-12-03 06:34
美元強弱牽動美國和國際股市的後市展望。（路透）

因Fed轉鴿押美股？分析師：不如買這類股票「兩頭賺」

2022-12-07 06:46
全球首項周休三日實驗計畫結果出爐，多數參與企業都認為周休三日對他們有利，且希望繼續維持這樣的休假模式。 （歐新社）

全球首項「周休三日」實驗結果出爐 主辦方讚大成功：不想恢復

2022-12-01 06:48
范德賴恩說，歐盟必須「調整我們自己的規定來便利公共投資」。(路透)

不滿美降低通膨法「以鄰為壑」 歐盟擬修法反制

2022-12-04 22:06
Fed主席鮑爾證實將放緩激進的升息行動步伐，給市場帶來推力，美股普遍上漲。美聯社

升息幅度縮小 道指飆737點

2022-11-30 16:57

超人氣

更多 >
好市多今年新推的這5種糕點 迅速圈粉

好市多今年新推的這5種糕點 迅速圈粉
馬雲為何能長住日本？只因1證在手 網友：牛大了

馬雲為何能長住日本？只因1證在手 網友：牛大了
馬斯克將任命朱曉彤為特斯拉全球CEO

馬斯克將任命朱曉彤為特斯拉全球CEO
科技公司大裁員 電腦科畢業生工作在哪裡？

科技公司大裁員 電腦科畢業生工作在哪裡？
流感季節到 家裡隨時備好這5類食物

流感季節到 家裡隨時備好這5類食物