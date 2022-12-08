Uber在賭城推自駕車服務

從7日開始，拉斯維加斯的公共Uber乘客有史以來第一次可以享受自動駕駛服務。客戶在Uber軟體中選擇UberX或Uber Comfort Electric，獲得與機器人出租車搭配的機會。如果雙方匹配，客戶必須選擇加入，並且要進入汽車，還必須在軟體中按下一個確認按鈕。

股東要求貝萊德CEO下台

貝萊德CEO芬克(Larry Fink)正面臨激進股東Bluebell Capital要求其辭職的呼籲，理由是該公司涉嫌在其環境、社會和治理(ESG)訊息傳遞方面「偽善」。貝萊德對此回應，這是因為貝萊德不支持過去18個月裡Bluebell推動的一系列氣候和治理議程。

法國要亞馬遜 交350萬罰款

法國監管機構已責令美國電商巨頭亞馬遜支付330萬歐元(350萬美元)的罰款，原因是未能在規定的截止日期前修改與第三方賣家相關的合約條款。法國DGCCRF消費者欺詐監管機構表示，命令亞馬遜在3月22日之前進行更改，但亞馬遜直至4月28日才遵行，期間每天須支付9萬歐元罰款。

利率 雖降 上周房貸申請續減

走低的房貸利率將一些現有屋主拉回再融資市場，但不足以抵消購屋者需求的下降。根據抵押貸款銀行家協會(MBA)經季節調整後指數，上周房貸申請量較前周下降1.9%。符合資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從6.49%下降到6.41%；房貸再融資申請增加5%，但仍較一年前同周低86%。

環保組織投訴蘋果 維修作法

法國環境運動組織HOP針對限制使用備品維修產品可能性的商業行為，向蘋果公司提出申訴。HOP協會發表聲明說：「在訴狀記錄的許多案例中，即使使用相同的原廠或副廠零件修理設備，只要未經蘋果軟體授權，都很容易出現故障。」

漲價也好賣 金寶湯調升財測

在上季營收超過預期後，金寶湯公司(Campbell Soup Co)調升全年銷售額和獲利預期，表示即使提高售價以抵消不斷上漲的成本，對其湯和醬汁的需求也保持穩定。預計2023財年淨銷售額將成長7%至9%，而之前的預測為成長4%至 6%。調整後每股獲利在2.9至3元間，高於之前的2.85至2.95元。