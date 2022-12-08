M2增幅急凍 殖利率倒掛

華爾街大型投行主管接連發出衰退預警，美股連日收低。但除了經濟衰退之外，還有幾個因素導致股市繼續承壓。

貨幣 供應量M2就是其中之一。M2由現金、支票存款、儲蓄存款和貨幣市場證券組成；10月M2年增率為1.28%，《道瓊市場數據》顯示，這是1995年5月以來的最低成長率，遠低於2021年2月26.89%的高點。

美國的貨幣供應量從2020年開始大幅增長，原因在於疫情 期間的紓困措施向經濟注入大量現金，消費者也減少旅遊和外出就餐等支出。

Fed今年大幅調升聯邦基金利率，利率從接近零的水平升至3.75%-4%，預計接下來至少還會再上升100個基點。與此同時，Fed還在以每月950億美元的速度縮減資產負債表。這兩者相加會導致貨幣供應萎縮。

不過，Piper Sandler宏觀經濟研究主管拉扎爾(Nancy Lazar)指出，目前21.4兆元的M2仍處於較高水平，因為美國經濟中仍留有疫情期間出現的額外資金。

與此同時，美債殖利率 曲線仍然倒掛，這是經濟衰退即將到來的典型訊號。除了2年期和10年期美債殖利率曲線倒掛程度進一步加劇，現在3個月期和30年期美債殖利率曲線也出現倒掛。

目前大部分關注點集中在倒掛程度上。根據Tradeweb ICE的數據，2年期美債殖利率已經比10年期高出80.4個基點，為1981年10月2日來倒掛程度最嚴重的一次。

另一個令人不安的跡象是殖利率曲線倒掛的持續時間。研究公司Bespoke指出，2年期和10年期美債殖利率曲線倒掛已經持續102個交易日，為1977年以來第6長。

之前5次殖利率曲線倒掛更久的時期裡，史坦普500指數後來的表現有好有壞。在接下來1個月、3個月、6個月和12個月內的回報中值「均低於所有時期的中值，但表現不佳的程度在一年期內最大。」（財經新聞組）