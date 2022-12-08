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中國放寬防疫措施 佛奇警告：將出現新一波感染浪潮

調查：購物季保守程度 9年來最高

財經新聞組／綜合報導

根據《CNBC全美經濟調查》，購物者在今年假日購物季會非常看緊他們的錢包，41%的人表示今年支出可能低於去年，為2013年以來最保守的假期。

調查發現，今年購禮的平均支出較去年從政府紓困方案中獲得大量現金時下降11%，從去年的1004元降至907元。今年雖然薪資預期上升，美國人對自己的工作感到安定，但高通膨以及對經濟和房價的擔憂似乎正在削弱聖誕消費的熱情。

三分之一受訪者表示，由於通貨膨脹，他們將減少支出。30%還表示，將使用信用卡或其他舉債方式購買禮物，比去年增加8個百分點。將近40%的人將經濟不景氣列為減少支出的原因。

負責這項調查的民主黨民意測驗機構Hart Research合夥人坎貝爾(Jay Campbell)表示，「過去一年半的時間裡，這種經濟萎靡不振在每季都變得更加嚴重，現在也非常強烈地反映出人們對為什麼今年不打算花那麼多錢。」

這項調查於11月26日至30日期間對全美801人進行調查；誤差幅度在正負3.5%間。

雖然紓困支票效應已經減少，通貨膨脹削弱了消費者的信心和實力，但進入假日購物季之際，就業人數增加了430萬，失業率也低於2021年12月，這可能抵消了一些悲觀的支出意願。

事實上，只有6%的人非常擔心自己的工作保障，而另有11%的人表示有些擔心。與此同時，39%的人預計其工資明年將增加4.6%，增幅相當強勁。

調查發現，無論個人財務狀況如何，許多人都相信美國經濟狀況不佳：14%受訪者表示經濟良好或極好，為2013年以來最低；44%認為未來12個月經濟將惡化，為調查15年來第4高數字；65%認為正處於或即將陷入衰退；38%預計他們的房價將在明年上漲。

整體來說，有63%的美國人對經濟的現狀和未來前景持悲觀態度。

紓困 通貨膨脹 房價

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