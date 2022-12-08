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衰退+殖利率跌 史指連5日下滑

財經新聞組／綜合報導

史坦普500指數連續第5個交易日下跌，因交易員評估經濟衰退以及Fed升息周期長於預期的可能性。

史指下跌7.34點或0.19%收3933.92點。道瓊工業平均指數小漲1.58點，大致持平於3萬3597.92點。那斯達克綜合指數下跌56.34點或0.51%收1萬958.55點。

債券殖利率也下跌，10年期國債殖利率下跌近10個基點至3.419%。股指在震盪交易中漲跌起伏不定，史指盤中最高上漲0.41%，最低下跌0.47%。

市場普遍預計Fed下周將升息2碼(50個基點)。 雖然與前4次升息相比，這次升息幅度較小，但人們對Fed能否在成功抑制通膨的同時實現所謂的軟著陸感到擔憂。

最近幾天，對2023年經濟衰退的擔憂嚇壞了一些投資人。富國銀行策略師伊克伯爾(Azhar Iqbal)在給客戶的報告中寫道，「總而言之，財務指標顯示經濟衰退即將來臨。」「在過去幾個商業周期中，史指在衰退之前達到頂峰，平均提前4個月。」

投資人等待本周更多的經濟數據，以了解對Fed的預期。8日將公布初請失業金人數；11月生產者物價指數(PPI)和12月的初步消費者信心數據定於9日公布。

美股本周可望出現下跌，道指至今下跌2.42%。史指和那指分別下跌3.38%和4.39%。

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