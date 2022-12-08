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麥當勞爭取會員 善用數位戰

財經新聞組／綜合報導
麥當勞大打數位策略，積極吸收會員，轉化為銷售動力。（路透）
麥當勞大打數位策略，積極吸收會員，轉化為銷售動力。（路透）

去年假日季，麥當勞依靠歌手瑪麗亞凱莉的明星效應和折扣，吸引顧客使用它的行動應用程式。

今年，這家總部位於芝加哥的餐飲巨頭更是放大絕，讓顧客有機會透過每個行動訂單為自己和三個朋友贏得終生免費的麥當勞。該連鎖店還提供獨家品牌商品和食品折扣交易，例如50分的雙層起司漢堡。

自5日開始的為期3周促銷活動是該公司整體數位戰略的一部分；重點在透過季節性促銷活動增加其行動應用程式的流量，並在不犧牲獲利能力的情況下創造經常性收入。

近年來，餐飲公司已轉向會員計畫來推動其行動應用程式的下載量並說服顧客不斷光顧。 麥當勞CEO肯普辛斯基(Chris Kempczinski)在10月下旬表示，去年使用該公司應用程式的美國客戶中，約有三分之二在過去90天內使用過該應用程式。

麥當勞美國分部行銷和客戶體驗長哈桑(Tariq Hassan)表示，應用程式用戶比其他客戶「更有意義，也更有利可圖」。

在美國推出一年多之後，截至9月30日，麥當勞的會員計畫已有2500萬會員，他們在過去90天內一直活躍在該公司的行動應用程式上。

相較之下，執行十多年會員計畫的星巴克最近一季財報顯示有2870萬名活躍的美國會員。Chipotle Mexican Grill的3年獎勵計畫擁有3000萬會員，但該連鎖店沒有透露過去3個月有多少活躍會員。

哈桑在Petco工作一年多後加入麥當勞，他表示，由於行銷和付費媒體，大約40%的數位客戶開始採用其應用程式。 這家速食巨頭一直在發揮創意，超越廣告和折扣來吸引新的用戶，特別是配合一年中特定時間進行促銷活動。

例如，該公司今年夏天舉辦了為期4周的「麥當勞夏令營」。其中包括菜單項目折扣、虛擬音樂會和針對行動應用程式用戶的限量版商品合作。

麥當勞 星巴克 芝加哥

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