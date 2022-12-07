因Fed轉鴿押美股？分析師：不如買這類股票「兩頭賺」

美元強弱牽動美國和國際股市的後市展望。（路透）

美國聯準會（Fed）一旦決定減緩升息步調，美股 可能上漲，也可能不漲。把美股史坦普500指數大漲的展望，寄託於對Fed貨幣政策「轉鴿」的預期，並不是最穩當的投資 方式。在那種情況下，另有一類股票 的表現篤定會勝過美股，而且可能「兩頭賺」。

財經網站MarketWatch股市評論專欄作家胡伯特（Mark Hubert）指出，隨著Fed貨幣政策轉向的預期心理增強，有一類股票的後市表現可望勝過美元計價的資產：國際股票。這是因為，Fed升息步調減緩、甚至停頓，勢必削弱美元對其他貨幣升值力道，若是如此，投資非美國的股市前景相對亮麗。投資國際股市還可能「兩頭賺」：一來賺股票上漲的差價，二來可望因當地貨幣對美元升值而從中獲利。

過去兩個月已看到這種「兩頭賺」的例證。自從9月28日美元指數（DXY）觸及頂點以來，到12月5日為止已下滑8.3%，期間MSCI美國除外世界指數（ACWI-ex-US Index）大漲14.2%，比史坦普500同時期的7.8%漲幅多出6.4個百分點（此報酬率差距是根據比較iShares MSCI ACWI-ex-US ETF與SPDR史坦普500 ETF而得）。

由此可見，美元是一大決定性因素。當然，美元後市展望不只是取決於Fed政策何時轉向，也要看美國主要貿易夥伴國的央行政策是否也同時轉向。然而，目前看來，Fed政策轉向時機篤定比其他央行早好幾步，因為Fed啟動升息的時點也相對較早，尤其比歐洲央行（ECB）早很多。美國目前通膨年增率為7.5%，低於歐元區的10%，但美國10年期公債殖利率為3.7%，還高於歐元區相應的2.8%，這利差意味Fed有大幅領先歐洲降息的空間。

胡伯特說，若投資人預期美元還有大幅貶值的空間，不妨考慮調整股票投資組合配置：減碼美股、加碼非美國股票。如果對美元走貶的展望存疑，也可考慮把美股和非美股的占比調整得更平均一點。唯有在堅信美元近年升值走勢仍將歷久不衰的情況下，才有理由集中押注於美股。