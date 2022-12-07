越南電動車廠VinFast宣布將赴美掛牌 已向SEC提出申請

越南宣布赴美上市計畫。（路透）

越南電動車 製造商越快（VinFast）6日宣布即將赴美國掛牌，已向美國證管會（SEC）提交註冊文件，正式朝明年上市的目標邁出第一步。

財經媒體CNBC報導，越快發行新股的主要承銷商為花旗全球市場公司、摩根士丹利、瑞信及摩根大通證券，該公司將在那斯達克指數掛牌，股票代號為「VFS」，但並未透露籌資目標。

目前所有的VinFast車輛都在越南海防的工廠製造，該公司今年3月已宣布，計劃在美國北卡羅萊納州斥資20億美元設廠，該廠預計2024年7月啟用，目標年產能為15萬輛車。

另外，越快已開始將首批電動車出貨至美國，希望在年底前開始對美國客戶交車。

越快創立於2017年，是越南最大企業集團Vingroup的子公司；Vingroup集團事業涵蓋資通訊、汽機車、房地產、酒店及娛樂、商場(超市/便利商店)、電商、醫療、教育、航空領域人力資源培訓、電動公車客運服務。

越快2019年開始生產內燃機車種，成為越南第一家本土車廠。該公司最後一款內燃機車款已在11月初停產，目前全面聚焦於生產電動車、接受客戶下訂兩款電動休旅 車，分別是中型的VF8，以及大型的VF9。截至9月底，這兩款車的全球訂單量約為5.8萬輛。

VinFast已陸續和台灣的輝能科技和英特爾（Intel）在內多家科技公司取得合作，自我轉型為布局全球的電動車製造商，目標在六年內賣出100萬輛電動車。