英特爾在加州展開裁員 並鼓勵製造部門員工放無薪假

英特爾（Intel）高管近期警告的裁員和減支措施，已在加州展開，上百名員工將在下個月丟掉飯碗。（路透）

英特爾（Intel）高管最近預告的裁員 和減支措施，已在加州 展開，上百名員工將在下個月丟掉飯碗，英特爾也開始鼓勵全球製造部門員工放無薪假。

Marketwatch報導，根據英特爾發給加州就業 發展部的信函，該公司準備裁掉佛森（Folsom）的111名員工、以及聖塔克拉拉（英特爾總部所在地）的90名員工。這些人將遭永久裁員，定明年1月31日生效。

此外，先前有報導指出，英特爾已提議奧勒岡州等地的晶片廠員工，放三個月的無薪假。如今，英特爾發言人柏爾（Addy Burr）證實，該公司正對全球的製造部門員工，實施自願休假計畫。

伯爾表示：「留住我們的製造人才，是推動英特爾長期成長的關鍵要素。自願休假計畫讓我們有機會降低短期成本。」

報導指出，這些信函並未具體說明英特爾裁減的職位，但該公司佛森園區致力於研發領域。伯爾不願置評哪些職位受到影響。他說，英特爾正在全面削減成本，包括旗下產品、知識財產權組合、辦公室空間，都成為考慮下手的對象。

英特爾高階主管10月底公布第3季財報時，便告訴員工、分析師和投資人，他們計劃在2023年削減30億美元的成本，這些撙節計畫涵蓋裁員，不過並未透露多少人將被裁員。根據英特爾提交給證管會（SEC）的年報，截至去年底，該公司在全球擁有12.1萬名員工。