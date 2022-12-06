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傳大摩將裁1600人…美國銀行CEO說「我們不裁員」會這樣做

編譯季晶晶／綜合外電
美國銀行（BofA）執行長莫尼罕。（路透）
美國銀行（BofA）執行長莫尼罕。（路透）

在摩根士丹利（Morgan Stanley）傳出全球將裁員大約1600人之際，財經網站CNBC報導，競爭對手美國銀行（BofA）的執行長莫尼罕（Brian Moynihan）硬氣表示，「我們不裁員」。

莫尼罕對裁員並不陌生，在2008年金融危機之後，這是他協助整頓美銀的關鍵作法之一。但最近幾年，他的公司採取其他方式管理人力資源，不僅提高付給員工的最低薪資，還發給他們現金和股票紅利，並且改善福利。

儘管高盛和摩根士丹利等同業都在2023年可能發生經濟不景氣之前砍人，莫尼罕卻說沒看到有裁員的必要性。但這不代表員工數不會減少，美銀在銀行業面臨營收壓力之際也尋求減支。

莫尼罕周二在一場金融會議中表示：「我們不裁員，但透過人員離職，員工數能夠很快變動。」他說，在員工自願離職時，可以遇缺不補，調動職務，並在必要時挽留他們。

美銀目前大概有215,000名員工，大約比前一年多3,900人，莫尼罕說，必須降下來。

根據一名業界顧問，銀行業每年的人員流失率大約是10%，但在分行和電話中心之類的低薪職務，或技術類的高競爭領域，可能高出好幾倍。

莫尼罕採用科技，包括整合後端流程和提供最新的行動App，協助減少不直接面對顧客的員工。他預期明年還會持續這樣做，雖然薪資因通膨上漲使得事情變得較為困難。

裁員 營收 高盛

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