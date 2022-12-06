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華爾街高層趁Fed噤口同聲唱衰美國經濟 美股看不到長進

編譯劉忠勇／綜合外電
高盛集團執行長蘇德巍（David Solomon）認為，美國經濟軟著陸機率只給35%，他認為美股和房地產未來一年只會更低。（美聯社）
高盛集團執行長蘇德巍（David Solomon）認為，美國經濟軟著陸機率只給35%，他認為美股和房地產未來一年只會更低。（美聯社）

正當聯準會（Fed）官員進入會前的「緘默期」，華爾街重量級大咖不約而同乘此空檔，高聲對明年美國經濟和股市走勢發出警告。

高盛集團執行長蘇德巍（David Solomon）認為，美國經濟軟著陸機率只給35%，他認為美股和房地產未來一年只會更低。摩根大通的CEO戴蒙更悲觀直言，美國經濟將陷入「輕至硬度衰退」。摩根士丹利財富管理公司的夏雷特（Lisa Shalett）告訴彭博電視，企業將面臨業績的「當頭棒喝」。

瑞銀全球財富管理投資長黑費勒（Mark Haefele）表示，「我們認為經濟持續好轉的條件尚未到位，」 「經濟成長正在放緩，而各國央行仍在升息。」

投資人似乎已留意到這些警告。在連續兩個月上漲之後，標普500指數過去八個交易日只有一天沒下跌。向來是市場最主要啦啦隊成員的股市策略師，如今也紛紛預測，2023年將是美股欠收的一年。

高盛首席證券策略師柯斯汀（David Kostin）警告，由於企業最近幾個月大幅下修2023年財測，標普500指數近期可能跌到3,600點，也就是重測今年谷底。明年也表現平平，明年終收在3,750到4,000點左右。標普500指數周二下挫1.4%，收3,941.26點。

技術圖表同樣也發出看跌信號。BTIG的Jonathan Krinsky表示，只要截至11月標普500指數下跌15％或更多，12月通常會弱得多 。從1月到11月，標普500指數累計下跌了19％，周一收盤跌破200日移動均線。

華爾街大空頭、摩根士丹利策略師 Michael Wilson日前也放棄美股12月可以延續漲勢的說法，並說「我們再度站在賣方」，預料標普500指數會繼續下跌。

華爾街對景氣的看法也展現在控制人事成本上。知情人士透露，摩根士丹利將在全球範圍內裁員約2%，也就是大約1,600人。

摩根大通的CEO戴蒙更悲觀直言，美國經濟將陷入「輕至硬度衰退」。路透
摩根大通的CEO戴蒙更悲觀直言，美國經濟將陷入「輕至硬度衰退」。路透

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