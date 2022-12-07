微軟 與索尼 合作「使命召喚」10年

微軟總裁史密斯(Brad Smith)表示，已向索尼提供了一份為期10年的合作協議，讓索尼的PlayStation遊戲主機與該公司的Xbox可同時推出各款最新版本的《使命召喚》(Call of Duty)遊戲。微軟希望這麼做能夠緩解監管機構及其競爭對手對其以690億元收購《使命召喚》開發商動視暴雪的反壟斷擔憂。

IEA:再生能源2025年發電最多

國際能源署(IEA)表示，2025年時再生能源有望取代煤炭成為地球上最大的發電來源。IEA在再生能源2022報告中預測，在劇烈動盪和地緣政治緊張之際，全球電力結構將發生重大轉變。報告指出，由俄羅斯入侵烏克蘭引發全球能源危機，推動了再生能源前所未有的熱潮。

HBO Max重返Prime Video

HBO Max影音串流媒體服務再次在美國亞馬遜 的Prime Video頻道上出現，結束長達一年多的中斷。Warner Bros Discovery和亞馬遜宣布，Prime客戶可以註冊HBO Max，立即生效。HBO Max前任所有者AT&T於2021年9月取消透過亞馬遜Prime Video購買的訂閱並退款，試圖直接銷售給客戶。

Sempra供15年LNG給Engie

Sempra Energy將依據協議由美國德州亞瑟港出口液化天然氣(LNG)給法國電力公司ENGIE，每年供應量約87.5萬噸，為期15年。該協議第一階段預計將生產高達1350萬噸的LNG，而第二階段正在開發中。Sempra將在2023年第1季結束前完成剩餘的必要步驟。

聯航CEO:商務趨穩 但營收續增

聯合航空CEO柯比(Scott Kirby)指出，商務旅遊需求已經「趨於平穩」，但由於強勁的需求和運力限制，營收繼續增加。由於需求強勁，聯航預測第4季將再次獲利。與此同時，可用飛機和訓練有素的機師不足也推高了整體產業的機票價格，有助航空公司恢復獲利。

埃克森路州石化廠增產聚丙烯

埃克森美孚路易斯安那州Baton Rouge煉油石化廠的新裝置開始生產聚丙烯。新裝置造價超過50億元，可增加45萬噸聚丙烯產量，使Baton Rouge聚烯烴工廠的產能翻倍。新部門雇用65名全職員工。施工期間雇用了650多人。