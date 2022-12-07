我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國防疫鬆綁 無症狀與輕症者可「居家隔離」

評／拜登給足台積電面子 綑綁半導體盟友形象劍指北京

財經簡訊

財經新聞組

微軟索尼合作「使命召喚」10年

微軟總裁史密斯(Brad Smith)表示，已向索尼提供了一份為期10年的合作協議，讓索尼的PlayStation遊戲主機與該公司的Xbox可同時推出各款最新版本的《使命召喚》(Call of Duty)遊戲。微軟希望這麼做能夠緩解監管機構及其競爭對手對其以690億元收購《使命召喚》開發商動視暴雪的反壟斷擔憂。

IEA:再生能源2025年發電最多

國際能源署(IEA)表示，2025年時再生能源有望取代煤炭成為地球上最大的發電來源。IEA在再生能源2022報告中預測，在劇烈動盪和地緣政治緊張之際，全球電力結構將發生重大轉變。報告指出，由俄羅斯入侵烏克蘭引發全球能源危機，推動了再生能源前所未有的熱潮。

HBO Max重返Prime Video

HBO Max影音串流媒體服務再次在美國亞馬遜的Prime Video頻道上出現，結束長達一年多的中斷。Warner Bros Discovery和亞馬遜宣布，Prime客戶可以註冊HBO Max，立即生效。HBO Max前任所有者AT&T於2021年9月取消透過亞馬遜Prime Video購買的訂閱並退款，試圖直接銷售給客戶。

Sempra供15年LNG給Engie

Sempra Energy將依據協議由美國德州亞瑟港出口液化天然氣(LNG)給法國電力公司ENGIE，每年供應量約87.5萬噸，為期15年。該協議第一階段預計將生產高達1350萬噸的LNG，而第二階段正在開發中。Sempra將在2023年第1季結束前完成剩餘的必要步驟。

聯航CEO:商務趨穩 但營收續增

聯合航空CEO柯比(Scott Kirby)指出，商務旅遊需求已經「趨於平穩」，但由於強勁的需求和運力限制，營收繼續增加。由於需求強勁，聯航預測第4季將再次獲利。與此同時，可用飛機和訓練有素的機師不足也推高了整體產業的機票價格，有助航空公司恢復獲利。

埃克森路州石化廠增產聚丙烯

埃克森美孚路易斯安那州Baton Rouge煉油石化廠的新裝置開始生產聚丙烯。新裝置造價超過50億元，可增加45萬噸聚丙烯產量，使Baton Rouge聚烯烴工廠的產能翻倍。新部門雇用65名全職員工。施工期間雇用了650多人。

亞馬遜 索尼 微軟

上一則

熊市才走2/3 恐現另波跌勢

下一則

被大賣空的日圓 明年可望大反擊

延伸閱讀

財經簡訊

財經簡訊
財經簡訊

財經簡訊
財經簡訊

財經簡訊
財經簡訊

財經簡訊

熱門新聞

在經濟可能陷入衰退之際，投資人可參考巴菲特的投資心法。（美聯社）

衰退時如何投資？「股神」巴菲特建議八大訣竅

2022-12-04 05:30
美國科技業2022下半年開始大裁員，許多拿專業性職業工作簽證（H-1B）的外國人士必須盡快找到新工作，否則將被迫離開美國。舊金山紀事報指出，印度和中國的H-1B人士受這波裁員潮衝擊最為劇烈。（路透）

美科技業大裁員 印度、中國員工衝擊最大

2022-12-03 06:34
身兼特斯拉和推特執行長的馬斯克30日推文呼籲聯準會（Fed）立刻降息，否則經濟嚴重衰退的機率可能大增。馬斯克認為衰退即將來臨，擔憂Fed降伏通膨的努力可能使情況變更糟。路透

馬斯克擔憂經濟衰退機率大增 呼籲Fed立刻做這件事

2022-11-30 09:32
摩根士丹利策略師Mike Wilson預測，2023年初美股跌幅將達兩位數百分點。圖為紐約證交所交易員。（美聯社）

華爾街最準分析師 大摩Wilson預測2023年初美股大跌

2022-11-29 23:40
全球首項周休三日實驗計畫結果出爐，多數參與企業都認為周休三日對他們有利，且希望繼續維持這樣的休假模式。 （歐新社）

全球首項「周休三日」實驗結果出爐 主辦方讚大成功：不想恢復

2022-12-01 06:48
范德賴恩說，歐盟必須「調整我們自己的規定來便利公共投資」。(路透)

不滿美降低通膨法「以鄰為壑」 歐盟擬修法反制

2022-12-04 22:06

超人氣

更多 >
華裔教授涉性侵未成年少女 裁決無罪…密大商議返校

華裔教授涉性侵未成年少女 裁決無罪…密大商議返校
搭檔變愛侶… 「早安美國」人氣主播爆婚外情 遭調職

搭檔變愛侶… 「早安美國」人氣主播爆婚外情 遭調職
直擊鳳凰城「台積村」豪宅 設施全面私密性高

直擊鳳凰城「台積村」豪宅 設施全面私密性高
旅居芬蘭50歲華女考空姐 獲3航空公司錄取

旅居芬蘭50歲華女考空姐 獲3航空公司錄取
追悼會規格捧江澤民比照鄧小平 習近平背後的政治盤算

追悼會規格捧江澤民比照鄧小平 習近平背後的政治盤算