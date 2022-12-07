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衰退陰影籠罩 史指連跌四日

財經新聞組／綜合報導

由於對經濟衰退的擔憂籠罩華爾街，美股沿續前一交易日的跌勢繼續下跌。

史坦普500指數下跌57.58或1.44%收3941.26點。那斯達克綜合指數下跌225.05點或2%收1萬1014.89點。道瓊工業平均指數下跌350.76點或1.03%收3萬3596.34點。

史指連續第4個交易日下跌，並且是8個交易日中的第7日下跌。6日的跌點讓道指的兩天跌幅超過830點。

在經濟衰退期間往往會受到影響的媒體和銀行股領跌。派拉蒙全球CEO警告第4季廣告收入下降，股價下跌6.97%。摩根史坦利因計畫裁員2%的消息而暴跌2.56%，延續該產業最近的裁員趨勢。輝達、亞馬遜和Meta Platforms等以成長為重點的科技公司也對市場構成壓力。

加上6日的跌幅，史指本周已下跌3.2%，那指下跌3.9%。

市場普遍預計Fed將在下周開會時將升息步伐放緩至2碼(0.5個百分點)，投資人擔心，降息不足以阻止經濟在2023年陷入衰退。

波音下跌3.6%，拖累道指，因為Textron贏得一份美國陸軍合約，這份製造直升機的合約未來幾年可能價值700億元。Textron上漲5.25%。

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