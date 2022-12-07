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戴蒙：通膨侵蝕財富 導致明年衰退

財經新聞組／綜合報導

摩根大通CEO戴蒙(Jamie Dimon)表示，通膨可能讓美國經濟明年陷入衰退。

他在《CNBC》節目中表示，雖然消費者和企業目前狀況良好，但這種情況可能不會持續太久。他說，消費者從疫情紓困方案中獲得了1.5兆元的超額儲蓄，而且支出比2021年增加了10%。

他說：「通貨膨脹正在侵蝕我剛才所說的一切，那上兆元將在明年年中的某個時候用完。」「只要向前看，這些事情很可能會破壞經濟並導致人們擔心的溫和或嚴重的衰退出現。」

這位經驗豐富的摩根大通CEO今年稍早時就已對經濟表示擔憂。他於6月表示正在讓他的銀行為即將到來的經濟颶風做好準備，部分原因是Fed取消債券購買計畫和烏克蘭戰爭。

戴蒙6日指出，Fed的基準利率將升至5%，這加劇了借款人的壓力。他補充說，這樣的利率水準「可能不足以」抑制通貨膨脹。

他在節目中表示，加密貨幣是充斥著犯罪活動的「徹頭徹尾的雜耍」，並表示隨著供應鏈在地緣政治緊張局勢加劇的情況下進行重組，全球化正在部分逆轉。

66歲的戴蒙自2006年以來一直領導總部設於紐約市的摩根大通。在他領導下，摩根大通經歷過2008年金融危機以及其後續影響，還有2020年新冠病毒疫情，成為美國資產規模最大的銀行。他說，雖然經濟前景可能暗淡，但銀行業將能夠承受更高貸款違約率的周期。 這在一定程度上是因為2008年金融危機後對銀行業施加了新的資本要求。

戴蒙說，「美國銀行體系無論在各個方面來說都非常健全。」「我們的資本絕對充足而且還有餘。」

疫情 利率 通貨膨脹

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