達美機師加薪34% 成業界標準

達美航空向機師工會提出的合約內容恐成業界標準。（路透）

達美航空提出一份為期4年的新合約，為機師提供累計加薪幅度達34%。競爭對手聯合航空和美國航空機師也可望出現比照辦理的希望。

雖然這份提議仍需要得到達美工會的同意和批准，但聯航和美航的機師透露，這項「非常強勢」的提議「提高了薪資門檻」。一位美航機師直指：「這將成為業界標準」。

達美航空的優惠條件還包括一次性支付、降低健保費 用，以及改善假期工資、休假、公司對401(k)的提撥和職場規則。估計這些合約內容代表未來4年累計價值增加超過72億元。

美國航空和聯合航空都向各自的機師工會承諾提出一份「領先產業」的合約。 因此，任何不如達美航空提議的內容都可能不被接受。

一名聯航機師指出，「聯航領導層表示希望了解市場情況。」「如果達美的合約獲得工會的接受和批准，這就是新的市場。」

代表美航機師的結盟機師協會(The Allied Pilots Association)周末告訴會員，達美航空提出的協議是「一件大事」，並表示這將「刺激其他正在進行的勞資談判」。

美航機師上月拒絕了2年內加薪19%的提議；美航估計這將增加成本約20億元。聯航機師也拒絕了一項包括超過14.5%的累計加薪幅度以及增加加班費和培訓費的提議。

部分航空公司高管擔心機師的大幅加薪會增加固定成本，讓公司在修復負債累累的資產負債表時變得更加困難。

Jefferies分析師 估計，達美航空的協議可能會使2023年的非燃料營運成本較2019年提高450個基點。

強勁的旅遊需求讓包括達美航空在內的航空公司以提高票價來緩解通膨壓力。 但CFRA分析師史卡洛拉(Colin Scarola)認為達美航空無法用機票價格完全抵消薪資上漲，因為該行業「競爭太過激烈」。

然而，與機師達成協議有望消除任何人員配置的不確定性，使達美航空更容易規劃其飛行班表和利用資源。分析師表示，效率的提高可以緩解達美航空的成本壓力。