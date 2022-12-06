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揭露推特壓杭特拜登醜聞後 馬斯克：自己很可能被暗殺

吳亦凡被爆生殖器「營養不良」 脫光驗身真實尺寸曝光

財經簡訊

財經新聞組／整理

特斯拉11月中國銷量逾10萬

特斯拉11月交車10萬291輛中國製造的電動車(EV)，這是其上海廠於2020年底開業以來的最高單月銷量。特斯拉前提高上海廠的產量、降低暢銷車型的售價，並向中國買家提供激勵措施，讓單月銷售數字比10月成長了40%，較去年同期成長89.7%。

埃克森美孚為高階主管加薪

美國最大石油公司埃克森美孚公司表示，將提高其CEO和其他高管明年的年薪。該公司在監管文件中表示，其薪酬委員會批准將CEO伍茲(Darren Woods)的年薪從今年的170萬元增加至188萬元。該公司還提高了財務長和資深副總裁的薪酬。新工資於2023年1月1日生效。

洛馬與以色列開發雷射防空

武器製造商洛克希德馬丁和以色列承包商Rafael聯手打造一種高能雷射武器系統，該系統以以色列已開發的一項技術為基礎；這項技術可能會在明年上市。兩家公司表示，它們將生產Iron Beam的另一個版本，也就是一種雷射版的廉價防空系統，取代目前以導彈攔截敵方火箭和無人機的作法。

輝瑞申請FDA幼童疫苗EUA

輝瑞公司及其德國合作夥伴BioNTech SE表示，已向食品和藥物管理局(FDA)提交一份申請，要求獲得針對6個月至4歲兒童的適用Omicron新冠疫苗加強劑的緊急使用授權(EUA)。如果獲得批准，5歲以下兒童將接受初級系列疫苗，包括兩劑原始輝瑞-BioNTech新冠疫苗和一劑針對Omicron的二價疫苗。

放寬疫限 在美上市中企大漲

在中國放寬更多疫情限制以加速經濟重啟後，在美上市的中國公司股價大漲。追蹤那斯達克金龍中國指數的景順金龍中國ETF上漲近6%。阿里巴巴、拼多多、騰訊音樂娛樂以及牌蔚來和小鵬也都上漲；嗶哩嗶哩漲幅更達兩位數。金龍中國指數的65家在美上市的中國企業大部分業務仍在中國境內。

渣打：比特幣明年跌至5000元

渣打銀行預測比特幣明年可能跌至5000元，如果達到該水平，這將相當於一個比特幣較5日略高於1.7萬元的價格再暴跌約70%。在一系列備受矚目的事件和公司倒閉困擾幣圈後，比特幣今年來已經下跌超過60%。已申請破產的加密貨幣交易所FTX後續影響繼續在市場上醱酵。

疫苗 比特幣 特斯拉

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日薪資成長停滯 外勞恐流失

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美國科技業2022下半年開始大裁員，許多拿專業性職業工作簽證（H-1B）的外國人士必須盡快找到新工作，否則將被迫離開美國。舊金山紀事報指出，印度和中國的H-1B人士受這波裁員潮衝擊最為劇烈。（路透）

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身兼特斯拉和推特執行長的馬斯克30日推文呼籲聯準會（Fed）立刻降息，否則經濟嚴重衰退的機率可能大增。馬斯克認為衰退即將來臨，擔憂Fed降伏通膨的努力可能使情況變更糟。路透

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