道指強過史指 1933年來首見

今年以來，雖然道瓊工業平均指數 下跌了6%，但相較於史坦普500指數15%以及那斯達克綜合指數27%的跌幅，道指今年表現明顯超前。

從歷史上來看，道指並不總是能跑贏大盤。今年至今道指超越史指的幅度是1933年以來最大，超越那指的幅度為2000年以來最大。

道指是今年迄今唯一沒有跌入技術性熊市的指數。這種分歧走勢的背後，反映出Fed今年大舉升息對市場造成的大幅衝擊。

隨著Fed試圖透過升息減緩經濟成長以抑制通膨，投資人對經濟衰退擔憂加劇，紛紛轉向價值股和高股利股，道指因此受到提振。

而承諾未來實現高成長的成長型股票 ，今年股價 則出現暴跌，對史指和那指都構成了拖累。

道指由30家知名藍籌股組成，在醫療保健、金融和工業領域的權重分佈更大，而這類股票今年表現較好。

那指成分股數量高達3700多家，是科技股指標；史指有500支成份股，長期以來一直被認為是衡量美股最適當的指標，今年遭到重擊的科技股是其中重要組成部分，包括蘋果、微軟、亞馬遜和谷歌母公司Alphabet在內的大型科技股，跌幅都超過史指。

此外，史指和那指都是按市值加權，因此規模較大的公司擁有更大的影響力。這也意味著科技巨頭今年頹勢的影響尤其大。

道指成分股也都是史指成分股，但道指是按股價進行加權，其計算方法是將30支股票的價格相加後除以一個因子，即「道瓊指數除數」，這意味著股價較高的公司對道指走勢的影響更大，無論其總市值如何。

今年以來，道指漲幅最大的成分股是雪佛龍，在油價飆升推動下上漲52%；對道指的貢獻度也最大，在道指中的權重高於史指。Amgen和UnitedHealth Group等其他主要成分股對道指的影響也要大於對史指的影響。（財經新聞組）