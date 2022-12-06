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串流平台搶廣告 將衝擊媒體

財經新聞組／綜合報導

美國商銀分析師艾利奇(Jessica Reif Ehrlich)表示，隨著越來越多串流媒體平台爭奪廣告收入，迪士尼等主要媒體公司的發展前景及其2023年的營收將充滿挑戰。由於未來情況不明朗，明年廣告市場仍將震盪。

她認為，廣告預算從有線電視轉向串流媒體、提供廣告版的新串流媒體以及亞馬遜等「零售媒體網絡」，預算金額都將增加，但代價是傳統的有線電視廣告成長下滑。

艾利奇表示，雖然許多媒體公司都推出廣告版串流媒體服務，但總體廣告收入並沒有發生重大變化。長期來看，她對能否轉化流失的有線電視廣告收入持懷疑態度。

在她所稱表現突出但成長平平的公司中包括迪士尼。這家媒體和娛樂巨頭最近因CEO查佩克(Bob Chapek)突遭解雇以及艾格(Bob Iger)重返公司而備受關注。

艾利奇表示，投資人和媒體業絕大多數都「慶祝」艾格的回歸。艾格是一位強勢、能力強且富有魅力的領導者。但是讓迪士尼恢復魔力可能需要時間，因為艾格面臨多項戰略和經運決策，這些決策將在未來幾年影響該公司的發展。

這些決定包括如何重組包括Disney+在內的迪士尼媒體和娛樂部門(DMED)、是否調漲主題公園的價格、如何處理Hulu以及是否分拆ESPN和其他有線電視網絡。

內容支出仍然是媒體和娛樂公司的重心。艾利奇表示，隨著Netflix等媒體公司暗示正在削減內容預算，內容支出目前正趨於平緩。她指出：「我們認為內容支出的通膨壓力將持續到2023年，同比成長保持穩定的內容預算，代表了將會有更多更便宜的內容組合出現。」

預計內容需求保持高點的一塊領域是體育版權。艾利奇指出，亞馬遜獲得NFL「周四夜足球」的轉播權，蘋果也獲得MLS的獨家直播權，這代表市場對體育的需求將在未來幾年保持強勁。

迪士尼 預算 亞馬遜

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