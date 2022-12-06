我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

揭露推特壓杭特拜登醜聞後 馬斯克：自己很可能被暗殺

吳亦凡被爆生殖器「營養不良」 脫光驗身真實尺寸曝光

傳Fed停止升息 交易員不信

財經新聞組／綜合報導
Fed只是縮減升幅，並未停止升息，讓市場持續擔憂。（路透）
Fed只是縮減升幅，並未停止升息，讓市場持續擔憂。（路透）

Fed幾乎肯定下周將放慢升息步伐，並在未來幾個月內衡量將政策利率提高到足以壓低通膨、但又不會高到讓經濟崩潰的程度。

一旦將利率提高到這個水平，就會採用「升息並維持」的方式按兵不動，因為更高的借貸成本會影響經濟，從而冷卻勞動市場並緩解物價壓力。但交易員並不認為Fed會這麼做。

在就業成長未如預期放緩後，與短期利率掛鉤的期貨合約反映出對Fed明年將繼續升息的押注，最終將超過5%利率的可能。

但相同的期貨合約也預估，升抵5%幾個月後Fed將轉為降息，到2023年底將利率降回今年年底的水平，即4.25%-4.5%的範圍。

自從Fed在夏季加速收緊政策以應對40年來未見水平的物價壓力以來，交易員或多或少一直堅持利率在未來一年將呈駝峰走勢路徑的觀點。

倒掛的美債殖利率曲線也一再閃現經濟衰退即將到來。許多經濟學家也預測未來一年失業率將從目前的3.7%上升1個百分點以上，與經濟衰退一致。

Fed對疲軟經濟的典型反應是降息。但隨著其首選的通膨指標達到其2%目標3倍，經濟學家表示，所有的預測都失靈，就連期貨交易員都看走眼。

Jefferies經濟學家馬考斯卡(Aneta Markowska)說，「在失業率接近5%或通膨率降至3%以下之前，Fed不會願意降息。這些條件在2024年之前不太可能實現。」

Fed政策制訂者將在12月13日至14日會議結束時更新對失業率和通膨率的預測，其中一些人已經預測了更新後的部分數據展望。

紐約Fed主席威廉斯(John Williams)上周表示，他預計通膨率在2023年底前不會降至3%以下，即使失業率也將由目前的3.7%升至4.5%至5%之間。降息？可能要到2024年。Fed監管副主席巴爾(Michael Barr)直指讓從經濟中排除過高的通膨「會很久」。

殖利率 降息 升息

上一則

財經簡訊

下一則

三星高層人事 女力崛起

延伸閱讀

雞翅到中古車都降價 華郵：脫離通膨 還有一段路

雞翅到中古車都降價 華郵：脫離通膨 還有一段路
通膨改變約會… 有人散步省錢 男方買單漸改

通膨改變約會… 有人散步省錢 男方買單漸改
市場押注:Fed明年Q4降息

市場押注:Fed明年Q4降息
不受通膨影響 Z世代黑五爆空前買氣 分析師：前所未見

不受通膨影響 Z世代黑五爆空前買氣 分析師：前所未見

熱門新聞

香港數位資產管理公司Amber Group共同創辦人庫蘭德23日猝死，年僅30歲。（取材自Amber Group官網）

市值曾達30億 香港加密貨幣公司30歲創辦人睡夢中去世

2022-11-28 02:11
在經濟可能陷入衰退之際，投資人可參考巴菲特的投資心法。（美聯社）

衰退時如何投資？「股神」巴菲特建議八大訣竅

2022-12-04 05:30
美國科技業2022下半年開始大裁員，許多拿專業性職業工作簽證（H-1B）的外國人士必須盡快找到新工作，否則將被迫離開美國。舊金山紀事報指出，印度和中國的H-1B人士受這波裁員潮衝擊最為劇烈。（路透）

美科技業大裁員 印度、中國員工衝擊最大

2022-12-03 06:34
身兼特斯拉和推特執行長的馬斯克30日推文呼籲聯準會（Fed）立刻降息，否則經濟嚴重衰退的機率可能大增。馬斯克認為衰退即將來臨，擔憂Fed降伏通膨的努力可能使情況變更糟。路透

馬斯克擔憂經濟衰退機率大增 呼籲Fed立刻做這件事

2022-11-30 09:32
美股收低，因中國長期實施新冠病毒限制措施導致的社會動盪給市場帶來壓力。美聯社

中國爆清零抗爭 道指跌近500點

2022-11-28 16:54
摩根士丹利策略師Mike Wilson預測，2023年初美股跌幅將達兩位數百分點。圖為紐約證交所交易員。（美聯社）

華爾街最準分析師 大摩Wilson預測2023年初美股大跌

2022-11-29 23:40

超人氣

更多 >
遭微信殺豬盤坑殺90萬 芝城華女舉槍自盡

遭微信殺豬盤坑殺90萬 芝城華女舉槍自盡
胡錦濤送別江澤民畫面曝光 被人攙扶、微蹲與遺孀握手

胡錦濤送別江澤民畫面曝光 被人攙扶、微蹲與遺孀握手
哈利王子狂call老爸遭拒接 查理三世冷回：我不是銀行

哈利王子狂call老爸遭拒接 查理三世冷回：我不是銀行
現場直擊台積電美國廠 張忠謀、張淑芬現身晚宴

現場直擊台積電美國廠 張忠謀、張淑芬現身晚宴
亞利桑納邪教主娶9歲女兒為妻 逼信徒與女兒行房他旁觀

亞利桑納邪教主娶9歲女兒為妻 逼信徒與女兒行房他旁觀