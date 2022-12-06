傳Fed停止升息 交易員不信

Fed只是縮減升幅，並未停止升息，讓市場持續擔憂。（路透）

Fed幾乎肯定下周將放慢升息 步伐，並在未來幾個月內衡量將政策利率提高到足以壓低通膨、但又不會高到讓經濟崩潰的程度。

一旦將利率提高到這個水平，就會採用「升息並維持」的方式按兵不動，因為更高的借貸成本會影響經濟，從而冷卻勞動市場並緩解物價壓力。但交易員並不認為Fed會這麼做。

在就業成長未如預期放緩後，與短期利率掛鉤的期貨合約反映出對Fed明年將繼續升息的押注，最終將超過5%利率的可能。

但相同的期貨合約也預估，升抵5%幾個月後Fed將轉為降息 ，到2023年底將利率降回今年年底的水平，即4.25%-4.5%的範圍。

自從Fed在夏季加速收緊政策以應對40年來未見水平的物價壓力以來，交易員或多或少一直堅持利率在未來一年將呈駝峰走勢路徑的觀點。

倒掛的美債殖利率 曲線也一再閃現經濟衰退即將到來。許多經濟學家也預測未來一年失業率將從目前的3.7%上升1個百分點以上，與經濟衰退一致。

Fed對疲軟經濟的典型反應是降息。但隨著其首選的通膨指標達到其2%目標3倍，經濟學家表示，所有的預測都失靈，就連期貨交易員都看走眼。

Jefferies經濟學家馬考斯卡(Aneta Markowska)說，「在失業率接近5%或通膨率降至3%以下之前，Fed不會願意降息。這些條件在2024年之前不太可能實現。」

Fed政策制訂者將在12月13日至14日會議結束時更新對失業率和通膨率的預測，其中一些人已經預測了更新後的部分數據展望。

紐約Fed主席威廉斯(John Williams)上周表示，他預計通膨率在2023年底前不會降至3%以下，即使失業率也將由目前的3.7%升至4.5%至5%之間。降息？可能要到2024年。Fed監管副主席巴爾(Michael Barr)直指讓從經濟中排除過高的通膨「會很久」。