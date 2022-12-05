市場押注:Fed明年Q4降息

美股與美債投資人正在押注，美國聯準會（Fed）緊縮周期將比Fed所暗示的時間還要更早結束。（路透）

美股與美債投資人正在押注，美國聯準會（Fed）明年第4季將因為經濟成長減緩而降低利率 ，緊縮周期將比Fed所暗示的時間還要更早結束。

Fed主席鮑爾 及其他決策官員上周都表示，Fed的升息計畫不會反轉，雖然將減緩升息速度，但高利率將維持更久。

儘管如此，公債市場交易商仍在押注Fed將於明年第4季降息 兩次。公債期貨市場的行情顯示，聯邦資金利率將於明年5月觸頂，達到4.9%（4.75%~5.0%區間），到明年底時將回降到4.4%（4.25-4.50%），亦即降息2碼。

鮑爾在上周發表演說時，明示在12月13-14日的決策會議時，升息幅度將從3碼縮小到2碼，使市場更加押注Fed明年將會降息。雖然美國11月就業數據比經濟學家預估還強，而且顯示通膨並未緩解多少，但投資人毫不在意。德意志銀行美國利率研究主管拉斯金表示，Fed的預測與市場的預期之間會有差距，是因為市場人士預料明年經濟將會陷入衰退，但Fed仍認為可以達成軟著陸。德銀一直預測，Fed將於明年12月被迫降息2碼。

過往升息循環的經驗也顯示，Fed從1980年以來，每一次利率在達到頂峰後，都會在六個月之內降息，只有2004~2006年那一次例外。這與市場的想法合拍。

BMO資本市場公司全球債券策略主管凱林斯表示，「一般的情況都是緊縮過度，直到出大狀況才會停止，而這一次也可能如此，因此不能忽略利率將會在明年底某個時間點逆轉」。

鮑爾上周曾明示緊縮政策不會很快翻盤，但市場人士只聽到鮑爾表示他不想緊縮過當，對他所說的將維持高利率一段時間，卻充耳不聞。法國巴黎銀行總體政策主管表示，「市場已經玩得過火」。

聯博機構全球利率交易主管史谷特表示，「市場是依據Fed最新的發言，以及對11月消費者物價的預期來交易。我不認為任何市場人士真正高度相信明年底時Fed將會如何」。分析師也指出，一整年來市場都在押注2023年Fed還會維持高利率，但卻一再料錯。